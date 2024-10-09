Дівчина, яка виграла в лотерею, кинула хлопця, не захотівши ділитися грошима з його собакою

Чоловік нагадав своїй дівчині про її обіцянку, яку вона дала до того, як зірвала в лотерею велику суму.

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Жінка, яка виграла в лотерею $50 тисяч, кинула свого бойфренда після того, як той зажадав від неї виконати свою обіцянку в разі виграшу поділитися грошима з ним і його собакою, пише People.

"До того, як я виграла, ми з моїм хлопцем завжди жартували про те, що якщо я коли-небудь виграю по-крупному, то "поділю на трьох": між собою, ним і його собакою Бакстером. Бакстер — золотистий ретривер, і я його люблю, але я завжди думала, що це, знаєте, просто жарт", — розповіла вона в мережі.

Однак коли їй посміхнулася удача, її коханий на повному серйозі почав заявляти, що час ділитися.

"Він наполягає, що я обіцяла, і що Бакстер заслуговує $10 тисяч у "трастовому фонді для собак" на майбутні рахунки ветеринара, іграшки та все, що йому потрібно. Я сказала йому, що це смішно. Бакстер – собака, і йому не потрібен трастовий фонд", – продовжила вона.

Почувши це, хлопець обізвав її егоїсткою і звинуватив у тому, що вона не тримає слова, а отже, і не ставиться серйозно до їхніх стосунків.

Героїня все ж купила Бакстеру доволі модну лежанку та дорогі ласощі, однак бойфренд це не оцінив. Чоловік сказав, що це не рахується, оскільки вона витратила не ті "офіційні" $10 тисяч, які обіцяла псу.

Дійшло до того, що бойфренд переможниці лотереї навіть хотів звернутися до юриста, щоб створити трастовий фонд для пса за всіма правилами.

"Я почуваюся в сутінковій зоні", — підсумувала вона.

Усе закінчилося тим, що врешті-решт вона розлучилася зі своїм хлопцем.

"Я сказала йому, що вся ця ситуація викликала величезні тривожні сигнали, і після двох років разом я не можу повірити, що він так поводиться. Якщо він такий нерозумний через щось настільки абсурдне, я не можу уявити, як він зіштовхнеться з більш серйозними проблемами в майбутньому", — заявила жінка.

У мережі користувачі зазначили, що авторка поста "по суті, двічі виграла в лотерею, кинувши цього неробу".

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею $10 млн через день після перемоги в казино.