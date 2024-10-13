13 октября 2024 года: Иверской иконы Божией Матери - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя хвастаться и приглашать кого-то в гости.
Что случилось 13 октября?
Сегодня православная церковь почитает Иверскую икону Божией Матери. Эта чудотворная икона названа в честь Иверского монастыря на горе Афон, где она находится с начала XI века. Образ также называют Вратарницей или Портаитиссою, ведь когда-то он находился над монастырскими воротами Иверского монастыря.
Что нельзя делать 13 октября:
- хвастаться;
- приглашать кого-то в гости;
- покупать или продавать золото.
Народные поверья и приметы:
- тусклая утренняя заря – к теплому дню;
- темные тучи, но пробиваются лучи солнца – к частой смене погоды;
- вечером закукарекал петух – погода резко поменяется.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Александра.
Родились 13 октября:
1925 год — Маргарет Тэтчер (ум. 2013), 71-й премьер-министр Великобритании (1979—1990).
А также в этот день:
1582 год – в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменяют григорианский (новый стиль);
1675 год – нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;
1792 год – в Вашингтоне приступили к строительству Белого дома;
1875 год – открывают Черновицкий университет;
1884 год – Гринвич утверждается как место прохождения нулевого меридиана.
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