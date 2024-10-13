13 жовтня 2024 року: Іверської ікони Божої Матері — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна хвалитися і запрошувати когось у гості.

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Що сталося 13 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує Іверську ікону Божої Матері. Цю чудотворну ікону названо на честь Іверського монастиря на горі Афон, де вона перебуває з початку XI століття. Образ також називають Вратарницею або Портаітіссою, адже колись він знаходився над монастирськими воротами Іверського монастиря.

Що не можна робити 13 жовтня:

хвалитися;

запрошувати когось у гості;

купувати або продавати золото.

Народні повір'я та прикмети:

тьмяна ранкова зоря — до теплого дня;

темні хмари, але пробиваються промені сонця — до частої зміни погоди;

увечері закукурікав півень — погода різко зміниться.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Олександр.

Народилися 13 жовтня:

1925 рік — Маргарет Тетчер (пом. 2013), 71-й прем'єр-міністр Великої Британії (1979-1990).

А також у цей день:

1582 рік — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінюють на григоріанський (новий стиль);

1675 рік — нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік — у Вашингтоні розпочали будівництво Білого дому;

1875 рік — відкривають Чернівецький університет;

1884 рік — Грінвіч затверджується як місце проходження нульового меридіана.

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