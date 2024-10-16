Британский блогер разбился, упав с самого высокого моста в Испании (фото)

Льюис Стивенсон поднимался на 192-метровый мост без страховки. На высоте примерно 40-50 метров он сорвался вниз.

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26-летний британский инфлюенсер Льюис Стивенсон упал с самого высокого вантового моста в провинции Талавера-де-ла-Рейна (Испания) Кастилья-ла-Манча (192 метра) и разбился насмерть, пишет London Evening Standard.

Молодой человек хотел сделать эффектный контент для Instagram и полез на мост без страховочного оборудования, проигнорировав все просьбы своих родных. Он начал подниматься вместе со своим 24-летним приятелем. Когда Льюис сорвался, его напарник испытал шок.

Местный советник Макарена Муньос заявила, что доступ на мост "полностью запрещен".

Мост Кастилья-ла-Манча

"Это был 26-летний англичанин, который упал, поднимаясь на вышеупомянутый мост, что, как ясно дал понять советник, полностью запрещено, и что мы неоднократно повторяли, нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Согласно тому, что нам удалось установить, они приехали в Талаверу, чтобы подняться на мост и создать контент для социальных сетей, что и привело к этому печальному и печальному результату. Судья и судмедэксперт уже дали разрешение на вывоз тела, которое было передано в похоронное бюро", – заявили в мэрии.

Представитель Национальной полиции в Толедо, провинция Талавера-де-ла-Рейна, сказал, что Стивенсон упал с высоты около 40–50 метров. Что стало причиной падения, будет выяснять следствие.

Опасная практика восхождения на здания и сооружения без страховочного оборудования известна как "свободное одиночное скалолазание" или "строительство". Видеоролики с трюками популярны в социальных сетях, где они также вызывают огромное количество критики.

"Мы все пытались отговорить его от этого. Мы всегда пытались отговорить его от чего-либо, но он был таким. Ему нравилось это делать. Он всегда выходил туда, веря, что с ним все будет в порядке. Он делал то, что делал, ради собственного удовольствия. Он не получил за это никаких денег, он был авантюристом", – рассказал журналистам MailOnline его дедушка Клиффорд Стивенсон.

Саванна Паркер, девушка покойного, которая была с ним 10 лет, опубликовала эмоциональное сообщение в социальных сетях, где сказала, что хотела бы, чтобы его смерть была "кошмаром".

"Сейчас 5 утра, а я не ела и не спала. Кто-нибудь, скажите мне, что это кошмар. Мне ужасно плохо от того, что ты не вернешься. Пожалуйста, вернись. Ответь на звонок", – говорится в публикации.

Саванна Паркер и Льюис Стивенсон были вместе 10 лет

Она рассказала о последних минутах жизни любимого человека со слов его друга:

"Он не просто упал. Он потерял сознание, потому что плохо себя чувствовал. Его друг, с которым он был, передал мне его заявление в полицию. Он сказал своему другу, что плохо себя чувствует, и сказал: "Давайте спустимся?" Льюис сказал: "Дай мне минутку", и вот тогда он потерял сознание и поскользнулся. Я подозреваю, что он не ел, потому что ему было все равно, голоден он или хочет пить. Но я не знаю… За все время, что я его знаю, он никогда не терял сознание. Я не знаю, что случилось, но так мне рассказал его друг".

Саванна добавила, что Льюис уехал в Испанию в пятницу и должен был вернуться домой в понедельник. В последний раз она разговаривала с ним накануне трагедии.

Друзья и просто люди, которые разделяют опасное увлечение Льюиса, опубликовали в соцсетях слова скорби и фото. Так, пользователь под ником Vil1iany поделился серией снимков, где запечатлены восхождения Стивенсона. Его можно увидеть на вершине нью-йоркского небоскреба и отдыхающего на металлической балке с видом на лондонский Сити. На других фотографиях смельчак был запечатлен висящим на конструкции в Хорватии и на крыше отеля в Мехико.

Стивенсон демонстрировал некоторые из своих "крышных походов" по ​​всему миру на своей странице в Instagram под названием "экспедиция", однако после его гибели аккаунт деактивировали.

Ранее Фокус писал, что блогер посетил "город-призрак", строительство которого обошлось в 764 млн фунтов стерлингов.