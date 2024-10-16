Британський блогер розбився, впавши з найвищого мосту в Іспанії (фото)

Льюїс Стівенсон піднімався на 192-метровий міст без страховки. На висоті приблизно 40-50 метрів він зірвався вниз.

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26-річний британський інфлюенсер Льюїс Стівенсон упав із найвищого вантового мосту в провінції Талавера-де-ла-Рейна (Іспанія) Кастілья-ла-Манча (192 метри) і розбився на смерть, пише London Evening Standard.

Хлопець хотів зробити ефектний контент для Instagram і поліз на міст без страхувального обладнання, проігнорувавши всі прохання своїх рідних. Він почав підніматися разом зі своїм 24-річним приятелем. Коли Льюїс зірвався, його напарник відчув шок.

Місцевий радник Макарена Муньос заявила, що доступ на міст "повністю заборонений".

Міст Кастілья-ла-Манча

"Це був 26-річний англієць, який впав, піднімаючись на вищезгаданий міст, що, як ясно дав зрозуміти радник, повністю заборонено, і що ми неодноразово повторювали, не можна робити за жодних обставин. Згідно з тим, що нам вдалося встановити, вони приїхали в Талаверу, щоб піднятися на міст і створити контент для соціальних мереж, що і призвело до цього сумного результату. Суддя і судмедексперт уже дали дозвіл на вивезення тіла, яке було передано в похоронне бюро", — заявили в мерії.

Представник Національної поліції в Толедо, провінція Талавера-де-ла-Рейна, сказав, що Стівенсон упав із висоти близько 40-50 метрів. Що стало причиною падіння, з'ясовуватиме слідство.

Небезпечна практика сходження на будівлі та споруди без страхувального обладнання відома як "вільне одиночне скелелазіння" або "будівництво". Відеоролики з трюками популярні в соціальних мережах, де вони також викликають величезну кількість критики.

"Ми всі намагалися відмовити його від цього. Ми завжди намагалися відмовити його від чого-небудь, але він був таким. Йому подобалося це робити. Він завжди виходив туди, вірячи, що з ним усе буде гаразд. Він робив те, що робив, заради власного задоволення. Він не отримав за це жодних грошей, він був авантюристом", — розповів журналістам MailOnline його дідусь Кліффорд Стівенсон.

Саванна Паркер, дівчина покійного, яка була з ним 10 років, опублікувала емоційний допис у соціальних мережах, де сказала, що хотіла б, щоб його смерть була "кошмаром".

"Зараз 5 ранку, а я не їла і не спала. Хто-небудь, скажіть мені, що це кошмар. Мені страшенно погано від того, що ти не повернешся. Будь ласка, повернися. Відповідай на дзвінок", — ідеться в публікації.

Саванна Паркер і Льюїс Стівенсон були разом 10 років

Вона розповіла про останні хвилини життя коханої людини зі слів її друга:

"Він не просто впав. Він знепритомнів, тому що погано почувався. Його друг, з яким він був, передав мені його заяву в поліцію. Він сказав своєму другові, що погано почувається, і сказав: "Давайте спустимося?" Льюїс сказав: "Дай мені хвилинку", і ось тоді він знепритомнів і послизнувся. Я підозрюю, що він не їв, тому що йому було все одно, голодний він чи хоче пити. Але я не знаю... За весь час, що я його знаю, він ніколи не втрачав свідомість. Я не знаю, що сталося, але так мені розповів його друг".

Саванна додала, що Льюїс поїхав до Іспанії в п'ятницю і мав повернутися додому в понеділок. Востаннє вона розмовляла з ним напередодні трагедії.

Друзі та просто люди, які поділяють небезпечне захоплення Льюїса, опублікували в соцмережах слова скорботи і фото. Так, користувач під ніком Vil1iany поділився серією знімків, де зафіксовані сходження Стівенсона. Його можна побачити на вершині нью-йоркського хмарочоса і відпочивальника на металевій балці з видом на лондонський Сіті. На інших фотографіях сміливець був зображений висячим на конструкції в Хорватії і на даху готелю в Мехіко.

Стівенсон демонстрував деякі зі своїх "дахових походів" по всьому світу на своїй сторінці в Instagram під назвою "експедиція", проте після його загибелі акаунт деактивували.

Раніше Фокус писав, що блогер відвідав "місто-привид", будівництво якого обійшлося в 764 млн фунтів стерлінгів.