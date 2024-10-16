Полнолуние 17 октября: как оно повлияет на каждый знак зодиака

Октябрьское полнолуние, также известное как Луна охотника, а также суперлуние, осветит небо 17 октября.

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Астрологически октябрьское полнолуние будет в Овне. По мнению астрологов, это полнолуние принесет в нашу жизнь энергию, волнение и страсть. Издание Hindustan times обнародовало астрологический прогноз для каждого знака зодиака в котором рассказало, что может ждать каждого в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овен Фото: Getty Images

Примите свою силу и окажитесь в центре внимания! Для вас это самое важное полнолуние года. Поскольку октябрьское полнолуние приносит вам энергию, страсть и волнение, большая цель или мечта, над которой вы работали, теперь может быть близка к осуществлению. Воспользуйтесь этой мощной энергией — заявите о себе и покажите миру, что вы готовы праздновать свой успех.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Телец Фото: Getty Images

Это полнолуние может заставить вас чувствовать себя немного истощенным. Важно прислушиваться к своему организму и, если возможно, уделять время отдыху и зарядке. Подумайте о том, чтобы запланировать спа-день, выспаться или дать себе время расслабиться. Вы также можете добиться успеха в проекте, над которым работали. Это лунное время также может дать вам силы исцелиться, отпустить прошлое и двигаться вперед.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы Фото: Getty Images

Готовься к выходу, Близнецы! Это полнолуние побуждает вас общаться с другими и проявлять свое присутствие. Ваша социальная жизнь может стать более насыщенной, поэтому это отличное время сосредоточиться на том, чего вы хотите достичь в следующем году, и подумать о том, кто в вашей сети может помочь вам достичь ваших целей. В это время вы также можете посетить интересное событие. Если вы одиноки, воспользуйтесь этим зарядом энергии, чтобы познакомиться с новыми людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рак Фото: Getty Images

Полнолуние ворвется в вашу жизнь, как фейерверк, сигнализируя о важном моменте для ваших амбиций, карьеры или профессионального пути. Вы можете почувствовать переломный момент, например, повышение по службе, предложение о работе, веху или какое-то заслуженное признание. Настало время, когда большие достижения могут быть не за горами!

Лев (23 июля — 23 августа)

Лев Фото: Getty Images

Полнолуние осветит вашу жизнь как фейерверк, знаменуя важный момент для вашей карьеры или личных амбиций. Вы можете достичь успеха, будь-то повышение по службе, новое предложение о работе, или какое-то заслуженное признание. Большие достижения могут быть только впереди!

Дева (24 августа — 23 сентября)

Дева Фото: Getty Images

Будьте готовы глубоко погрузиться в ваши партнерства. Вы захотите оценить прочность ваших отношений, и если возникнут проблемы, это полнолуние осветит их. Пришло время быть честным и говорить о вещах прямо. В некоторых случаях это может даже означать развод, особенно если вы завершаете развод. Это полнолуние также может принести значительные изменения в ваши финансы, инвестиции или важные денежные вопросы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы Фото: Getty Images

Сейчас время объединиться или разойтись. Полнолуние приносит значительные изменения в ваши важные партнерские отношения, будь-то в бизнесе или любви. Это может сблизить вас, переехать вместе, взять долгосрочные обязательства, обручиться или даже жениться. Однако, если вы не согласны, это может быть момент, чтобы столкнуться с реальностью и пойти разными путями. Для холостых это отличное время для изучения вариантов с долгосрочным потенциалом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпион Фото: Getty Images

В октябрьское полнолуние ваш баланс между работой и личной жизнью будет в центре внимания, поскольку вы управляете своими распорядками, обязанностями, проектами и приоритетами. Возможно, вы завершаете важный для вашей работы проект или даже переходите на новую должность. Если вы хотите улучшить свое здоровье, сейчас самое время использовать энергию полнолуния. Это может быть так же просто, как скорректировать свой рацион или начать новый режим тренировок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрелок Фото: Getty Images

Примите свои страсти и придерживайтесь своего сердца. Полнолуние, вероятно, принесет волну страсти, романтики и радости. Одинокие могут встретить родственную душу или влюбиться, тогда как пары могут использовать эту энергию, чтобы восстановить свою искру. Если у вас есть дети или вы планируете создать семью, этот месяц подчеркнет эти сферы вашей жизни. Для тех, кто занимается спортом или искусством, на горизонте могут быть захватывающие новости!

Козерог (22 декабря — 21 января)

Козерог Фото: Getty Images

Это полнолуние подчеркивает вашу семейную жизнь. На пути могут быть значительные изменения, касающиеся семьи, дома или недвижимости. Вы можете обнаружить, что переезжаете, находите нового соседа по комнате или решаете сделать косметический ремонт или ремонт своего помещения. Если возникают какие-то важные проблемы, связанные с семьей или родителями, лучше решать их немедленно.

Водолей (22 января — 19 февраля)

Водолей Фото: Getty Images

Это полнолуние может означать поворотный момент или завершение важного проекта, связанного с письмом, разговором, рекламой или коммуникацией. В это время вы можете найти контракты для переговоров или подписания. Кроме того, вы можете почувствовать вдохновение совершить спонтанное путешествие или путешествовать куда-то интересным. Что бы вы ни выбрали, воспользуйтесь возможностью освободить свой разум и исследовать!

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы Фото: Getty Images

Это полнолуние принесет изменения в ваши доходы и расходы. Вы увидите результаты того, как вы зарабатывали или тратили в течение последних шести месяцев. Это может привести к повышению зарплаты, новому предложению о работе, прибыльному клиенту или даже прибыльной побочной суете. С другой стороны, если этого не произойдет, будьте готовы к значительным расходам, которые могут потребовать от вас подписи.

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