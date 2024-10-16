Повний місяць 17 жовтня: як він вплине на кожен знак зодіак

Жовтневий повний місяць, також відомий як Місяць мисливця, а також супермісяць, освітить небо 17 жовтня.

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Астрологічно жовтневий повний місяць буде в Овні. На думку астрологів, цей повний місяць принесе в наше життя енергію, хвилювання та пристрасть. Видання Hindustan times оприлюднило астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку в якому розповіло, що може чекати кожного у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овен Фото: Getty Images

Прийміть свою силу та опинитесь у центрі уваги! Для вас це найважливіший повний місяць року. Оскільки жовтневий повний місяць приносить вам енергію, пристрасть і хвилювання, велика мета чи мрія, над якою ви працювали, тепер може бути близька до здійснення. Скористайтеся цією потужною енергією — заявіть про себе та покажіть світові, що ви готові святкувати свій успіх.

Телець (21 квітня — 20 травня)

Телець Фото: Getty Images

Цей повний місяць може змусити вас почуватися трохи виснаженим. Важливо прислухатися до свого організму і, якщо можливо, приділяти час відпочинку та зарядженню. Подумайте про те, щоб запланувати спа-день, виспатися або дати собі час розслабитися. Ви також можете досягти успіху в проєкті, над яким працювали. Цей місячний час також може дати вам сили зцілитися, відпустити минуле та рухатися вперед.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Близнюки Фото: Getty Images

Готуйся до виходу, Близнюки! Цей повний місяць спонукає вас спілкуватися з іншими та виявляти свою присутність. Ваше соціальне життя може стати насиченішим, тож це чудовий час зосередитися на тому, чого ви хочете досягти в наступному році, і подумати про те, хто у вашій мережі може допомогти вам досягти ваших цілей. У цей час ви також можете відвідати цікаву подію. Якщо ви самотні, скористайтеся цим зарядом енергії, щоб познайомитися з новими людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Рак Фото: Getty Images

Повний місяць увірветься у ваше життя, як феєрверк, сигналізуючи про важливий момент для ваших амбіцій, кар’єри чи професійного шляху. Ви можете відчути переломний момент, наприклад, підвищення по службі, пропозицію про роботу, віху або якесь заслужене визнання. Настав час, коли великі досягнення можуть бути не за горами!

Лев (23 липня — 23 серпня)

Лев Фото: Getty Images

Повний місяць освітить ваше життя як феєрверк, знаменуючи важливий момент для вашої кар'єри чи особистих амбіцій. Ви можете досягти успіху, будь-то підвищення по службі, нова пропозиція про роботу, чи якесь заслужене визнання. Великі досягнення можуть бути тільки попереду!

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діва Фото: Getty Images

Будьте готові глибоко зануритися у ваші партнерства. Ви захочете оцінити міцність ваших стосунків, і якщо виникнуть проблеми, цей повний місяць висвітлить їх. Настав час бути чесним і говорити про речі прямо. У деяких випадках це може навіть означати розлучення, особливо якщо ви завершуєте розлучення. Цей повний місяць також може принести значні зміни у ваші фінанси, інвестиції або важливі грошові питання.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терези Фото: Getty Images

Зараз час об'єднатися або розійтися. Повний місяць приносить значні зміни у ваші важливі партнерські відносини, будь-то в бізнесі чи коханні. Це може зблизити вас, переїхати разом, взяти довгострокові зобов’язання, заручитися або навіть одружитися. Однак, якщо ви не згодні, це може бути момент, щоб зіткнутися з реальністю та піти різними шляхами. Для неодружених це чудовий час для вивчення варіантів з довгостроковим потенціалом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіон Фото: Getty Images

У жовтневий повний місяць ваш баланс між роботою та особистим життям буде у центрі уваги, оскільки ви керуєте своїми розпорядками, обов’язками, проєктами та пріоритетами. Можливо, ви завершуєте важливий для вашої роботи проєкт або навіть переходите на нову посаду. Якщо ви хочете покращити своє здоров’я, зараз саме час використати енергію повного місяця. Це може бути так само просто, як скорегувати свій раціон або почати новий режим тренувань.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрілець Фото: Getty Images

Прийміть свої пристрасті та дотримуйтеся свого серця. Повний місяць, ймовірно, принесе хвилю пристрасті, романтики та радості. Самотні можуть зустріти споріднену душу або закохатися, тоді як пари можуть використати цю енергію, щоб відновити свою іскру. Якщо у вас є діти або ви плануєте створити сім’ю, цей місяць підкреслить ці сфери вашого життя. Для тих, хто займається спортом чи мистецтвом, на горизонті можуть бути захоплюючі новини!

Козеріг (22 грудня — 21 січня)

Козеріг Фото: Getty Images

Цей повний місяць підкреслює ваше сімейне життя. На шляху можуть бути значні зміни, що стосуються сім'ї, будинку або нерухомості. Ви можете виявити, що переїжджаєте, знаходите нового сусіда по кімнаті або вирішуєте зробити косметичний ремонт чи ремонт свого приміщення. Якщо виникають якісь важливі проблеми, пов’язані з сім’єю чи батьками, краще вирішувати їх негайно.

Водолій (22 січня — 19 лютого)

Водолій Фото: Getty Images

Цей повний місяць може означати поворотний момент або завершення важливого проєкту, пов’язаного з письмом, розмовою, рекламою чи комунікацією. У цей час ви можете знайти контракти для переговорів або підписання. Крім того, ви можете відчути натхнення здійснити спонтанну подорож або подорожувати кудись цікавим. Що б ви не вибрали, скористайтеся можливістю звільнити свій розум і досліджувати!

Риби (20 лютого — 20 березня)

Риби Фото: Getty Images

Цей повний місяць принесе зміни у ваші доходи та витрати. Ви побачите результати того, як ви заробляли або витрачали протягом останніх шести місяців. Це може призвести до підвищення зарплати, нової пропозиції про роботу, прибуткового клієнта або навіть прибуткової побічної суєти. З іншого боку, якщо цього не станеться, будьте готові до значних витрат, які можуть вимагати від вас підпису.

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