Полнолуние 17 октября — кому из знаков зодиака повезет финансово

Мощное полнолуние Овна 17 октября открывает финансовый достаток для одного знака зодиака.

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Полнолуние в Овне 17 октября 2024 года является самым большим суперлунием в 2024 году. Оно не только будет самым большим и самым ярким месяцем в году для всех, но оно будет иметь особое значение для одного знака зодиака, который будет финансово процветать благодаря его энергии. Издание Yourtango обнародовало астрологический прогноз в котором раскрыло все детали успеха.

По словам астролога Хелены Хатхор, знак зодиака Рак "заработает очень хорошие деньги" благодаря этому полнолунию.

"Это приятная новость, поскольку в последнее время вы приложили много работы за то, что кажется небольшим вознаграждением. Однако 17 октября наконец наступит "пик ваших усилий", — резюмировала Хатхор.

Полнолуние в Овне 17 октября является чрезвычайно мотивирующим для знаков Солнца, Луны и Восходящего Рака.

По словам Хатхор, это связано с взаимным восприятием, которое происходит между Раком и Овном, которое астролог Алексия Комада-Джон объяснила в видео TikTok, как планеты поддерживают друг друга.

"Взаимное восприятие происходит, когда у вас есть две планеты в домашнем знаке друг друга", — пояснил Комада-Джон.

Рак

Эта планетная связь начинает действовать 17 октября, когда Марс, правящая планета Овна, находится в Раке, а Луна, правящая планета Рака, находится в Овне.

"Раки будут испытывать желание достичь еще больших вех в своей карьере", — сказал астролог Эван Натаниэль Грим о мотивации знака зодиака, которая, несомненно, окупится.

Несмотря на естественную склонность Рака лелеять других, с этой мощной энергией Овна, Гром объяснил, что Рак наконец сосредоточится на определении приоритетов для себя, чтобы "достичь места самолюбия".

Лучший способ для Рака опереться на этот финансовый успех — "привнести эту живительную энергию в собственные проекты". Как только вы получите этот новый финансовый успех, Хатхор предупреждает Рака "не тратить все сразу".

"Ты быстро разбогатеешь, а потом будешь думать: "О, мне так много, на что тратить", — сказала Хатхор, когда в игру могут вступить такие опасные действия, как перерасход. К сожалению, некоторые могут тратить их улучшенное финансовое состояние на новые ботинки, не осознавая, что этот финансовый успех, хоть и большой, лишь временный, как только этот день закончится, закончится и ваш внезапный приток финансовой удачи.

Напомним, ранее мы писали, о полнолунии 17 октября: как оно повлияет на каждый знак зодиака.