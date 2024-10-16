Повний місяць 17 жовтня - кому зі знаків зодіаку пощастить фінансово

Потужний повний місяць Овна 17 жовтня відкриває фінансовий достаток для одного знака зодіаку.

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Повний місяць в Овні 17 жовтня 2024 року є найбільшим супермісяцем у 2024 році. Він не тільки буде найбільшим і найяскравішим місяцем у році для всіх, але він матиме особливе значення для одного знака зодіаку, який фінансово процвітатиме завдяки його енергії. Видання Yourtango оприлюднило астрологічний прогноз в якому розкрило всі деталі успіху.

За словами астролога Хелени Хатхор, знак зодіаку Рак "заробить дуже хороші гроші" завдяки цьому повному місяцю.

"Це приємна новина, оскільки останнім часом ви доклали багато роботи за те, що здається невеликою винагородою. Однак 17 жовтня нарешті настане "пік ваших зусиль", — резюмувала Хатхор.

Повний місяць в Овні 17 жовтня є надзвичайно мотивуючим для знаків Сонця, Місяця та Висхідного Рака.

За словами Хатхор, це пов’язано з взаємним сприйняттям, яке відбувається між Раком і Овном, яке астролог Алексія Комада-Джон пояснила у відео TikTok, як планети підтримують одна одну.

"Взаємне сприйняття відбувається, коли у вас є дві планети в домашньому знаку одна одної", — пояснив Комада-Джон.

Рак

Цей планетний зв’язок починає діяти 17 жовтня, коли Марс, правляча планета Овна, перебуває в Раку, а Місяць, правляча планета Раку, знаходиться в Овні.

"Раки відчуватимуть бажання досягти ще більших віх у своїй кар’єрі", — сказав астролог Еван Натаніель Грім про мотивацію знака зодіаку, яка, безсумнівно, окупиться.

Незважаючи на природну схильність Рака плекати інших, з цією потужною енергією Овна, Грім пояснив, що Рак нарешті зосередиться на визначенні пріоритетів для себе, щоб "досягти місця самолюбства".

Найкращий спосіб для Рака спертися на цей фінансовий успіх – "привнести цю живильну енергію у власні проекти". Як тільки ви отримаєте цей новий фінансовий успіх, Хатхор попереджає Рака "не витрачати все відразу".

"Ти швидко розбагатієш, а потім будеш думати: "О, мені так багато, на що витрачати", — сказала Хатхор, коли в гру можуть вступити такі небезпечні дії, як перевитрати. На жаль, деякі можуть витрачати їхній покращений фінансовий стан на нові черевики, не усвідомлюючи, що цей фінансовий успіх, хоч і великий, лише тимчасовий, як тільки цей день закінчиться, закінчиться і ваш раптовий приплив фінансової удачі.

Нагадаємо, раніше ми писали, про повний місяць 17 жовтня: як він вплине на кожен знак зодіаку.