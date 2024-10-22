22 октября 2024 года: святого Аверкия - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться, а также работать с тестом.
Что случилось 22 октября?
Сегодня православная церковь почитает память святого Аверкия. Он жил в городе Ерополь и молился каждый день, чтобы Господь обратил их души язычников на праведный путь. Однажды во время одной из таких молитв пред ним предстал ангел и велел пойти и сокрушить всех идолов. Слово Господне епископ исполнил, за что его возненавидели язычники города. Когда Аверкий услышал об этом, явился на народное собрание и там открыто рассказал всем об их грехах. Народ пытался схватить его, но вдруг в толпе послышались крики трех бесноватых юношей. Епископ тут же изгнал всех бесов с помощью молитвы. Увидев это чудо, люди обратились к Богу. Когда Аверкии было 72 года, он отправился в путешествие в Рим, зайдя на пути обратно в Сирию и Месопотамию. Там он встретился со многими христианами. Умер в возрасте 193 лет.
Что нельзя делать 22 октября:
- ругаться;
- работать с тестом;
- уезжать в дальние поездки.
Народные поверья и приметы:
- снег — весной подснежники будут рано;
- утренний туман – к потеплению
- идет дождь — в следующем году будет хороший урожай;
- сильный ливень —дожди продержатся долго;
- ясно — скоро похолодает.
День ангела празднуют:
Василий, Владимир, Анна, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Александр, Федор.
А также в этот день:
1968 год — завершается полет американского космического корабля "Аполлон-7";
1995 год — на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;
2006 год — автогонщик Михаэль Шумахер на заканчивает карьеру гонщика.
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