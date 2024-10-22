22 жовтня 2024 року: святого Аверкія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися, а також працювати з тістом.
Що сталося 22 жовтня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Аверкія. Він жив у місті Ерополь і молився щодня, щоб Господь навернув їхні душі язичників на праведний шлях. Одного разу під час однієї з таких молитов перед ним постав ангел і велів піти і розтрощити всіх ідолів. Слово Господнє єпископ виконав, за що його зненавиділи язичники міста. Коли Аверкій почув про це, з'явився на народні збори і там відкрито розповів усім про їхні гріхи. Народ намагався схопити його, але раптом у натовпі почулися крики трьох біснуватих юнаків. Єпископ тут же вигнав усіх бісів за допомогою молитви. Побачивши це диво, люди звернулися до Бога. Коли Аверкію було 72 роки, він вирушив у подорож до Риму, зайшовши на шляху назад у Сирію і Месопотамію. Там він зустрівся з багатьма християнами. Помер у віці 193 років.
Що не можна робити 22 жовтня:
- лаятися;
- працювати з тестом;
- їхати в далекі поїздки.
Народні повір'я та прикмети:
- сніг — навесні проліски будуть рано;
- ранковий туман — до потепління
- йде дощ — наступного року буде гарний урожай;
- сильна злива — дощі протримаються довго;
- ясно — скоро похолодає.
День ангела святкують:
Василь, Володимир, Анна, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Микола, Олександр, Федір.
А також у цей день:
1968 рік — завершується політ американського космічного корабля "Аполлон-7";
1995 рік — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрали Патріархом Київським і всієї Руси-України;
2006 рік — автогонщик Міхаель Шумахер закінчує кар'єру гонщика.
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