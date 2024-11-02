Топ 17 фильмов на осень — рекомендация от звезд

Мишель Андраде, Ирина Пистрюга, Angela и Игорь Целип поделились рекомендациями фильмов на осенний вечер.

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Осень — это время, когда природа стихает, а длинные вечера будто сами просят завернуться в теплый плед, сделать чашку ароматного чая и окунуться в мир кино. Именно в такие моменты, между концертами и напряженной работой, артисты отдыхают за просмотром любимых сериалов и фильмов. Специально для Фокуса публичные люди поделились своими любимыми подборками на осень.

Мишель Андраде Фото: Пресслужба

Певица Мишель Андраде поделилась своей любимой подборкой фильмов в осенний период. Так, она советует пересмотреть фильмы с Адриано Челентано.

"Его актерская игра — это просто космос! Работы с его участием — классика, которую можно смотреть со всей семьей. А больше всего люблю "Укрощение строптивого"", — рассказала певица.

Кроме этого, она советует пересмотреть фильм "Дежавю".

"Я обожаю триллеры, а особенно те, что держат в напряжении до конца. В этом фильме не догадаешься, как все закончится, вплоть до последней минуты", — рассказывает Мишель.

Также артистка не могла обойти вечную классику многих поколений — киносерия "Гарри Поттер".

Ну, вы сами понимаете! В этот магический мир хочется погружаться снова и снова. Планирую выделить 2-3 выходных, чтобы насладиться всеми частями этой истории", — объяснила свой выбор певица.

Блогер и инфлюенсер Ирина Пистрюга поделилась подборкой познавательных фильмов на осенний период.

Ирина Пистрюга Фото: instagram.com/irka_pistryuga/

Так, она советует пересмотреть фильм "Аватар: Последний маг воздуха" — этот анимационный сериал рассказывает о путешествии Аанга, последнего магистра воздуха, который стремится восстановить баланс в мире. Сериал исследует темы дружбы, самопознания и ответственности.

Кроме этого, она рекомендует к просмотру фильм "Доктор Стрэндж". Фильм о нейрохирурге, который после аварии открывает для себя мир магии и духовности. Доктор Стрэндж учится контролировать свои силы и бороться со злом, что побуждает зрителей задуматься о возможностях трансформации и поиске более глубокого смысла в жизни.

Кроме этого в осеннюю подборку Ирина Пистрюга рекомендует включить киноленту "Мысли на изнанку" (1 и 2 часть)

"Этот анимационный фильм рассматривает эмоции девочки Рейли, представляя их в образе персонажей. Он показывает, как важно принимать все эмоции, чтобы найти внутренний баланс и счастье", — делится блогерша.

И последний фильм по рекомендации Ирины Пистрюги — "Посвященный". Фильм о дистопическом обществе, где эмоции и память были утрачены. Главный герой, Джонас, открывает для себя настоящую жизнь через воспоминания, что побуждает его искать истину и баланс.

Певец Игорь Целип советует осенью обратить внимание еще на пять фильмов.

Игорь Целип Фото: Пресслужба

"Острые козырьки" (Peaky Blinders) — история о криминальной семье в межвоенной Англии с харизматичными героями и непредсказуемыми сюжетными линиями.

"Ты" (You) — увлекательный психологический триллер о любви и опасной одержимости, который держит в напряжении до самого конца.

"Ноябрьский человек" (The November Man) — шпионский экшн о бывшем агенте ЦРУ, который попадает в опасную игру между правительствами.

"Кредо убийцы" (Assassin's Creed) — фантастический экшн, сочетающий современные технологии и исторические события, основанный на популярной видеоигре.

"Кингсмен: Тайная служба" (Kingsman: The Secret Service) — стильный и динамичный боевик с элементами шпионской комедии о секретных агентах.

Подборкой из романтических осенних фильмов поделилась певицы и модели ANGELA.

Анжела

"Осень в Нью-Йорке" (2000) — трогательная история любви между зрелым мужчиной и молодой девушкой на фоне осенних пейзажей Нью-Йорка.

"Ноттинг Хилл" (1999) — легкая романтическая комедия о неожиданной встрече владельца книжного магазина и голливудской звезды.

"Мачеха" (1998) — драма об отношениях новой женщины в жизни мужчины и его детей, которая проникает в сердца зрителей своей искренностью и эмоциональной глубиной.

"Ла Ла Ленд" (2016) — музыкальная мелодрама о мечтах, карьере и любви между двумя талантливыми людьми.

"До встречи с тобой" (2016) — трогательная драма о молодой женщине, которая помогает мужчине, прикованному к инвалидной коляске, обрести новые смыслы жизни.

Напомним, ранее мы писали, о топ-5 фильмов о любви 2024, идеальных для вечеров вдвоем.

Кроме этого, Фокус писал, топ-5 фильмов о любви 2024, идеальных для вечеров вдвоем