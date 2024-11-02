Топ 17 фільмів на осінь - рекомендація від зірок

Мішель Андраде, Ірина Пістрюга, Angela та Ігор Целип поділилися рекомендаціями фільмів на осінній вечір.

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Осінь — це час, коли природа стихає, а довгі вечори ніби самі просять загорнутися в теплий плед, зробити чашку ароматного чаю і поринути у світ кіно. Саме в такі моменти, між концертами та напруженою роботою, артисти відпочивають за переглядом улюблених серіалів та фільмів. Спеціально для Фокусу публічні люди поділилися своїми улюбленими підбірками на осінь.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Співачка Мішель Андраде поділилася своєю улюбленою підбіркою фільмів в осінінй період. Так, вона радить переглянути фільми з Адріано Челентано.

"Його акторська гра — це просто космос! Роботи з його участю — класика, яку можна дивитися з усією родиною. А найбільше люблю "Приборкання норовливого"", — розповіла співачка.

Крім цього, вона радить переглянути фільм "Дежавю".

"Я обожнюю трилери, а особливо ті, що тримають у напрузі до кінця. У цьому фільмі не здогадаєшся, як все закінчиться, аж до останньої хвилини", — розповідає Мішель.

Також артистка не могла оминути вічну класику багатьох поколінь — кіносерія "Гаррі Поттер".

Ну, ви самі розумієте! У цей магічний світ хочеться занурюватися знову і знову. Планую виділити 2-3 вихідних, щоб насолодитися всіма частинами цієї історії", — пояснила свій вибір співачка.

Блогерка та інфлюенсер Ірина Пістрюга поділилася підбіркою пізнавальних фільмів на осінній період.

Ірина Пістрюга Фото: instagram.com/irka_pistryuga/

Так, вона радить переглянути фільм "Аватар: Останній маг повітря" — цей анімаційний серіал розповідає про подорож Аанга, останнього магістра повітря, який прагне відновити баланс у світі. Серіал досліджує теми дружби, самопізнання та відповідальності.

Крім цього, вона рекомендує до перегляду фільм "Доктор Стрендж". Фільм про нейрохірурга, який після аварії відкриває для себе світ магії та духовності. Доктор Стрендж вчиться контролювати свої сили та боротися зі злом, що спонукає глядачів задуматися про можливості трансформації й пошук глибшого сенсу в житті.

Крім цього до осінньої підбірки Ірина Пістрюга рекомендує включити кінострічку "Думки на виворіт" (1 і 2 частина)

"Цей анімаційний фільм розглядає емоції дівчинки Рейлі, представляючи їх в образі персонажів. Він показує, як важливо приймати всі емоції, щоб знайти внутрішній баланс і щастя", — ділиться блогерка.

І останній фільм за рекомендацією Ірини Пістрюги — "Посвячений". Фільм про дистопічне суспільство, де емоції та пам’ять були втрачені. Головний герой, Джонас, відкриває для себе справжнє життя через спогади, що спонукає його шукати істину і баланс.

Співак Ігор Целип радить восени звернути увагу ще на п'ять фільмів.

Ігор Целип Фото: Пресслужба

"Гострі картузи" (Peaky Blinders) — історія про кримінальну сім'ю в міжвоєнній Англії з харизматичними героями та непередбачуваними сюжетними лініями.

"Ти" (You) — захопливий психологічний трилер про кохання та небезпечну одержимість, що тримає у напрузі до самого кінця.

"Листопадовий чоловік" (The November Man) — шпигунський екшн про колишнього агента ЦРУ, що потрапляє у небезпечну гру між урядами.

"Кредо вбивці" (Assassin’s Creed) — фантастичний екшн, що поєднує сучасні технології та історичні події, базується на популярній відеогрі.

"Кінгсмен: Таємна служба" (Kingsman: The Secret Service) — стильний і динамічний бойовик з елементами шпигунської комедії про секретних агентів.

Підбіркою з романтичних осінніх фільмів поділилася співачки та моделі ANGELA.

Angela

"Осінь у Нью-Йорку" (2000) — зворушлива історія кохання між зрілим чоловіком і молодою дівчиною на тлі осінніх пейзажів Нью-Йорка.

"Ноттінг Гілл" (1999) — легка романтична комедія про несподівану зустріч власника книжкового магазину і голлівудської зірки.

"Мачуха" (1998) — драма про стосунки нової жінки в житті чоловіка та його дітей, яка проникає в серця глядачів своєю щирістю і емоційною глибиною.

"Ла Ла Ленд" (2016) — музична мелодрама про мрії, кар'єру і кохання між двома талановитими людьми.

"До зустрічі з тобою" (2016) — зворушлива драма про молоду жінку, яка допомагає чоловіку, прикутому до інвалідного візка, віднайти нові сенси життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, про топ-5 фільмів про кохання 2024, ідеальних для вечорів удвох.

Крім цього, Фокус писав, топ-5 фільмів про кохання 2024, ідеальних для вечорів удвох