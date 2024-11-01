Олег Скрипка об отказе от государственной награды, операции в Курской области и воспоминаниях о России — интервью Фокусу

В интервью Фокусу Олег Скрипка объяснил, почему отказался от звания Заслуженного артиста Украины и каким видит будущее в Украине.

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Украинский музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в эксклюзивном интервью изданию Фокус рассказал, чем живет сегодня, что думает об операции в Курской области, которая является Родиной его матери и что думает о современном шоубизнесе и таких артистах, как Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров.

Чем вы сегодня живете и занимаетесь? Как устроена ваша жизнь, быт, творческая деятельность?

Сегодня живу, как и все украинцы — с ощущением общей судьбы, которую нам выпало принять. Конечно, война забирает много эмоций, но она также делает из нас огромную волонтерскую организацию, которая работает каждый день. У меня и моих друзей как будто появился новый и основной вид деятельности — благотворительность. Мы постоянно организовываем концерты, собираем средства для различных нужд. Мой благотворительный фонд "Країна мрій" активно помогает детям, военным и больницам. Кроме того, не забываю и о творчестве — работа в студии кипит! Пишу новые песни, снимаю клипы, и уже совсем скоро представлю несколько работ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Мне выпала возможность вскоре организовать событие 31-го октября в Universum Hall, что на ВДНХ, и немного поболтаем о возможностях ИИ, презентую клипы и попою. А между тем, готовимся к очередной "Різдвяної Країни мрій". И это будет чрезвычайное зимнее событие со звездным вертепом, колядками, моим выступлением с оркестром и художественной окраской в стиле барокко!

Ни для кого не секрет, что ваша мама родом из Курской области. Что вы думаете об операции ВСУ в тех краях? Что помните из жизни в Курской области?

Стоит сразу сказать — в Курской области я не жил, хотя имею там определенные родственные связи. Моя мама родом оттуда, и я бывал там всего несколько раз в детстве. Сейчас не вспомню точно, какой это район, но хорошо запомнил, как уже тогда замечал огромную разницу между украинским и московским селом. Ощущение, будто быт и люди живут в параллельных мирах. Хотя территория исторически украинская, но уже более ста лет была под влиянием Москвы. Это если бы вы приехали в гости к дальнему родственнику, которого не узнаете. С тех пор мне стало понятно, что мое сердце клонится к Украине. Относительно операции ВСУ в тех краях — конечно, мы все молимся за нашу победу. Сегодня каждый клочок нашей земли, даже тот, где я бывал всего несколько раз, имеет огромное значение. И хотя мое детство не прошло там, но поддержка каждого украинского воина для меня — это самое важное.

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Вы артист, который имеет творческий путь длиной в несколько десятков лет. Как певец с опытом, оцените сегодняшний шоу-бизнес в Украине? Кого считаете успешными артистами?

Да, действительно, я артист с многолетним опытом, ведь моя карьера началась еще в прошлом веке. Сегодняшний шоубиз в Украине действительно претерпел большие изменения. Молодая публика и молодые артисты по новому с чистого листа открывают для себя и украинский язык, и историю. Но, к сожалению, большинство из них ориентируются на поп-музыку. Я же являюсь рок-артистом и стою на защите культурных ценностей, поэтому могу с уверенностью сказать, что не являюсь специалистом в современных поптенденциях. Однако я считаю, что на сцене есть немало успешных артистов, которые находят свое место, даже в этой новой реальности.

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Сейчас в сети активно обсуждают творчество Klavdia Petrivna. Как вы относитесь к артистке? Ваше мнение относительно этого музыкального проекта?

Талантливый автор и исполнительница, но я ее не знаю лично. А в вопросе как раз есть намек на проект. Да, это мощный в том числе продюсерский проект. И иногда проект может заслонить личность артиста. Важно, чтобы она оставалась собой и не потеряла свою идентичность в этом потоке популярности. Желание видеть ее развитие как артиста, а не только как часть проекта, вполне понятно. Надеюсь, что она сможет найти баланс и продолжить радовать нас своей уникальностью.

Одним из самых обсуждаемых мужчин-артистов также является Артем Пивоваров? Каким вы видите его творчество?

Артема знаю лично. Талант и сильная натура, и он знает, куда он движется. Он пригласил меня в свой замысел относительно украинского романса. Это было прекрасно.

И мне из его творчества больше всего нравится направление именно с романсами, певческой поэзией. Это имеет отношение к культуре. Что касается попсцены, я не являюсь специалистом и не являюсь сторонником этого дела. Чем больше поп-музыки, тем меньше рок-музыки, тем меньше джаза, тем меньше другой музыки. Поэтому жду от него новых интересных проектов.

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Вы в свое время отказались от звания Заслуженного артиста Украины? Почему? Не жалеете?

Мой отказ от звания Заслуженного артиста был сигналом того, что Украина и украинцы требуют перемен. К сожалению, все эти звания и многие другие вещи, которые происходили и продолжаются до сих пор в Украине, свидетельствуют о том, что страна не прошла необходимые трансформации. Это одна из причин, почему мы оказались в такой ситуации. Поэтому мы все надеемся на изменения, в том числе социальные и культурные.

Вам уже 60 лет, но внешне этого не скажешь. Расскажите свой секрет молодости?

Знаете, я когда-то читал, что человек по своей природе должен жить не менее 120 лет. Поэтому мои шестьдесят — это, можно сказать, только половина пути. Секрет прост: не надо портить себе здоровье, и, что важно, не портить здоровье другим. Жить плодотворно, радостно, с удовольствием и, конечно, приносить пользу как себе, так и окружающим. Еще слышал, что где-то есть люди, которые живут триста или даже пятьсот лет. Может это и мифы, но почему бы и не помечтать? Поэтому стремлюсь жить в мире с собой — это, наверное, один из секретов молодости.

Кроме всего, я еще и музыкант, а творческие люди, как известно, всегда молоды духом и телом. Особенно те, кто играет рок-н-ролл! Это музыка, которая никогда не стареет, потому что наполнена энергией, счастьем и жизненной силой. Я уверен, что рок-н-ролл — это тоже важный элемент моего секрета молодости. Он заряжает меня и дарит радость людям. Поэтому я всегда говорю: все будет Украина, все будет рок-н-ролл! И, конечно, желаю всем счастья и долгих лет жизни!

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Каково ваше видение будущего?

Я и все украинцы, а также многие люди по всему миру, ждем победы Украины, безусловно. Как Украина победит, тогда начнем строить новое общество. Я хотел бы, чтобы мы жили в мире настоящей свободы, где творческие люди могут свободно себя проявить. Очень важно иметь большое разнообразие, в том числе и музыки, чтобы талантливые музыканты могли найти свое место в украинском обществе. К сожалению, сегодня этого не хватает. Должна быть разная музыка, много концертных залов, фестивалей и событий. Я искренне верю и мечтаю, что это произойдет. И спасибо ВСУ и всем за внимание. Слава Украине!

Напомним, ранее мы публиковали интервью с певицей ANKА в котором она рассказала, чем закончился скандал с Валевской и об отношениях с Иваном Клименко.

Кроме этого, мы публиковали интервью Khayat для Фокуса , в котором он рассказал о Тине Кароль и Klavdia Petrivna, собственном продюсере и личной жизни.