Олег Скрипка про відмову від державної нагороди, операцію на Курщині та спогади про Росію — інтерв'ю для Фокусу

В інтерв'ю Фокусу Олег Скрипка пояснив, чому відмовився від звання Заслуженого артиста України та яким бачить майбутнє в Україні.

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Український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в ексклюзивному інтерв'ю виданню Фокус розповів, чим живе сьогодні, що думає про операцію у Курській області, яка є Батьківщиною його матері та що думає про сучасний шоубізнес і таких артистів, як Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров.

Чим ви сьогодні живете та займається? Як влаштоване ваше життя, побут, творча діяльність?

Сьогодні живу, як і всі українці — з відчуттям спільної долі, яку нам випало прийняти. Звичайно, війна забирає багато емоцій, але вона також робить з нас величезну волонтерську організацію, яка працює щодня. У мене і моїх друзів ніби з’явився новий і основний вид діяльності — благодійність. Ми постійно організовуємо концерти, збираємо кошти для різних потреб. Мій благодійний фонд "Країна мрій" активно допомагає дітям, військовим і лікарням. Крім того, не забуваю і про творчість — робота в студії кипить! Пишу нові пісні, знімаю кліпи, уже зовсім скоро презентуватиму декілька робіт, створених за допомогою штучного інтелекту. Мені випала нагода невдовзі організувати подію 31 жовтня у Universum Hall, що на ВДНГ, тож трохи потеревенимо про можливості ШІ, презентую кліпи та поспіваю. А між тим готуємося до чергової "Різдвяної Країни мрій", яка відбудеться 28-29 грудня у Мистецькому арсеналі. І це буде надзвичайна зимова подія із зірковим вертепом, колядками, моїм виступом з оркестром та мистецьким забарвленням у стилі бароко!

Ні для кого не секрет, що ваша мама родом із Курщини. Що ви думаєте про операцію ЗСУ в тих краях? Що пам'ятаєте з життя в Курській області?

Варто одразу сказати — у Курській області я не жив, хоча маю там певні родинні зв’язки. Моя мама родом із Курщини, та я бував там усього кілька разів у дитинстві. Зараз не пригадаю точно, який це район, але добре запам’ятав, як вже тоді помічав величезну різницю між українським і московським селом. Відчуття, ніби побут і люди живуть у паралельних світах. Хоча територія історично українська, та вже більш як сто років була під впливом Москви. Це якби ви приїхали в гості до далекого родича, якого не впізнаєте. Відтоді мені стало зрозуміло, що моє серце хилиться до України. Щодо операції ЗСУ в тих краях — звісно, ми всі молимося за нашу перемогу. Сьогодні кожен клаптик нашої землі, навіть той, де я бував лише кілька разів, має величезне значення. І хоч моє дитинство не минуло там, але підтримка кожного українського воїна для мене — це найважливіше.

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Ви — артист, який має творчий шлях завдовжки в кілька десятків років. Як співак із досвідом, оцініть сьогоднішній шоу-бізнес в Україні? Кого вважаєте успішними артистами?

Так, дійсно, я артист із багаторічним досвідом, адже моя кар’єра розпочалася ще в минулому столітті. Сьогоднішній шоубіз в Україні дійсно зазнав великих змін. Молода публіка та молоді артисти по новому з чистого аркушу відкривають для себе і українську мову, і історію. Та, на жаль, більшість із них орієнтуються на попмузику. Я ж є рок-артистом і стою на захисті культурних цінностей, тому можу з упевненістю сказати, що не спеціалізуюсь на сучасних поптенденціях. Однак вважаю, що на сцені є чимало успішних артистів, які знаходять своє місце навіть у цій новій реальності.

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Зараз в мережі активно обговорюють творчість Klavdia Petrivna. Як ви ставитесь до артистки? Ваша думка щодо цього музичного проєкту?

Талановита авторка і виконавиця, та я її не знаю особисто. А в запитанні якраз є натяк на проєкт. Так, це є потужний зокрема продюсерський проєкт. Й іноді проєкт може затулити особистість артиста. Важливо, щоб вона залишалася собою і не втратила свою ідентичність у цьому потоці популярності. Бажання бачити її розвиток як артиста, а не лише як частину проєкту, цілком зрозуміле. Сподіваюся, що вона зможе знайти баланс і продовжити тішити нас своєю унікальністю.

Одним із найбільш обговорюваних чоловіків-артистів також є Артем Пивоваров? Якою ви бачите його творчість?

Артема знаю особисто. Талант і сильна натура, і він знає, куди він рухається. Він запросив мене до свого задуму щодо українського романсу. Це було прекрасно.

І мені з його творчості більше з усього подобається напрямок саме з романсами, співочою поезією. Це має стосунок до культури. Що стосується попсцени, я не є спеціалістом і не є прихильником цієї справи. Що більше попмузики, то менше рок-музики, то менше джазу, то менше іншої музики. Тому чекаю від нього нових цікавих проєктів.

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Ви свого часу відмовилися від звання Заслуженого артиста України? Чому? Чи не жалкуєте?

Моя відмова від звання Заслуженого артиста була сигналом того, що Україна та українці вимагають змін. На жаль, всі ці звання та багато інших речей, що відбувалися і тривають доси в Україні, свідчать про те, що країна не пройшла необхідні трансформації. Це одна з причин, чому ми опинилися в такій ситуації. Тому ми всі сподіваємося на зміни, зокрема соціальні та культурні.

Вам вже 60 років, але зовні цього не скажеш. Розкажіть свій секрет молодості?

Знаєте, я колись читав, що людина за своєю природою має жити щонайменше 120 років. Тому мої шістдесят — це, можна сказати, лише половина шляху. Секрет простий: не треба псувати собі здоров'я, і, що важливо, не псувати здоров'я іншим. Жити плідно, радісно, з задоволенням і, звісно, приносити користь як собі, так і оточенню. Ще чув, що десь є люди, які живуть триста чи навіть п’ятсот років. Може це і міфи, але чому б і не помріяти? Тож прагну жити в мирі з собою — це, напевно, один із секретів молодості.

Окрім усього, я ще й музикант, а творчі люди, як відомо, завжди молоді духом і тілом. Особливо ті, хто грає рок-н-рол! Це музика, яка ніколи не старіє, бо наповнена енергією, щастям і життєвою силою. Я впевнений, що рок-н-рол — це теж важливий елемент мого секрету молодості. Він заряджає мене і дарує радість людям. Тому я завжди кажу: все буде Україна, все буде рок-н-рол! І, звісно, бажаю всім щастя і довгих років життя!

Олег Скрипка Фото: Пресслужба

Яке ваше бачення майбутнього?

Я і всі українці, а також багато людей по всьому світу, чекаємо на перемогу України, безумовно. Як Україна переможе, тоді поснемо будувати нове суспільство. Я хотів би, щоб ми жили в світі справжньої свободи, де творчі люди можуть вільно себе проявити. Дуже важливо мати велике різноманіття, в тому числі і музики, щоб талановиті музиканти могли знайти своє місце в українському суспільстві. На жаль, сьогодні цього не вистачає. Має бути різна музика, багато концертних залів, фестивалів та подій. Я щиро вірю і мрію, що це станеться. І дякую ЗСУ та всім за увагу. Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми публікували інтерв'ю зі співачкою ANKА в якому вона розповіла, чим закінчився скандал із Валевською та про стосунки з Іваном Клименком.

Крім цього, ми публікували інтерв'ю Khayat для Фокусу , в якому він розповів про Тіну Кароль і Klavdia Petrivna, власного продюсера та особисте життя.