Какие головные уборы в моде этой осенью и зимой (фото)

Осень-зима — это те сезоны, когда всегда стоит иметь в своем гардеробе утепляющие вещи для головы. Чем ближе к концу года, тем ниже становится температура, а это значит время узнать, какие же тренды на головные уборы есть в этом году.

Related video

За окном настоящая осень, так что самое время заглянуть на верхнюю полку шкафа, где ждут "выхода в свет" шапки с шарфами. А если "ту самую" шапку вы еще не выбрали, персональный стилист Алена Черновол специально для Фокуса поделилась, какие головные уборы актуальны осенью 2024 и будут модны зимой 2024-25.

Панама

Панама Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Так, этой осенью стилист советует обратить внимание на панамы. По ее словам, эта шляпа со свисающими полями — не только летний аксессуар для защиты от солнца. Панамы давно пленили и осенне/зимний гардероб. Кожаные, меховые, из стеганой плащевки — каких только нет. Но сейчас в тренде панамы из твида/шерсти, которые крепко держат форму, добавила Алена Черновол.

Шапка-каптур

Осенью и зимой в 2024 году также спокойно можно покупать шапку-каптур. Как пояснила стилист, это головной убор два в одном: и шапка, и шарф. По ее словам, во-первых, это действительно тепло, а во-вторых, очень удобно, ведь в любой момент можно снять шапку с головы, и она будет лежать на плечах, как "капюшон". Не нужно держать в руках или класть в сумку

Кэппи

Кэппи Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Кепи — вневременной вид головных уборов снова на волне актуальности. Стилист отмечает, что в этом году особенно стоит обратить внимание на мужские фасоны — плоские, с вытянутым козырьком. Обычно такие выполнены из натуральной шерсти, поэтому и будут греть, и повышать градус вашего стиля.

Балаклава и чепчик

Головные уборы на осень Фото: instagram.com/chornovol.alyona/ Головные уборы на осень Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

В этом сезоне продолжают быть актуальными балаклава и чепчик. По словам Алены Черновол, если балаклавы подойдут представительницам драматического, классического стиля, то чепчики (особенно ярких цветов и с различными декоративными элементами типа ушек и рожек) — выбор инфантильных, эксцентричных модниц

Берет

Берет Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Из года в год, из сезона в сезон — береты неизменно с нами. Как объяснила стилист, чтобы "осовременить" этот уже классический головной убор — выбирайте трендовые цвета (шоколад, бургунди, хаки) и интересные фактуры (кожа, деним, замша)

Шапка бини

Шапка бини Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Самый универсальный и базовый головной убор этих сезонов — шапка бини. Алена Черновол рассказала, что в паре с длинным объемным шарфом такая шапка — это уют и комфорт даже в лютые морозы. Она добавила, что выбирая такой вариант головного убора на прохладный сезон, важно обращать внимание на состав (шапки бини из кашемира и мериноса — лучший выбор).

Напомним, ранее мы писали, как правильно носить джинсы с украшениями осенью 2024 года.

Кроме этого, Фокус писал, о трендовой обуви на осень: какие модели будут в моде в этом сезоне.