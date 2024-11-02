Які головні убори в моді цієї осіні- та зими (фото)

Осінь-зима — це ті сезони, коли завжди варто мати в своєму гардеробі утеплюючі речі для голови. Чим ближче до кінця року, тим нижчою стає температура повіртя, а це значить час дізнатися, які ж тренди на головні убори є цьогоріч.

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За вікном справжня осінь, тож саме час зазирнути на верхню полицю шафи, де чатують на "вихід в світ" шапки з шарфами. А якщо "ту саму" шапку ви ще не обрали, персональна стилістка Альона Чорновол спеціально для Фокусу поділилася, які головні убори актуальні восени 2024 та будуть модні взимку 2024-25.

Панама

Панама Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Так, цієї осені стилістка радить звернути увагу на панами. За її словами, цей капелюх зі звисаючими полями — не лише літній аксесуар для захисту від сонця. Панами давно полонили і осінньо/зимовий гардероб. Шкіряні, хутряні, зі стьобаної плащівки — яких лише немає. Але зараз в тренді панами з твіду/вовни, що міцно тримають форму, додала Альона Чорновол.

Шапка-каптур

Восени та взимку у 2024 році також спокійно можна купувати шапку-каптур. Як пояснила стилістка, це головний убір два в одному: і шапка, і шарф. За її словами, по-перше, це справді тепло, а по-друге, дуже зручно, адже в будь-який момент можна зняти шапку з голови, і вона лежатиме на плечах, як "капюшон". Не потрібно тримати в руках чи класти в сумку

Кепі

Кепі Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Кепі — позачасовий вид головних уборів знову на хвилі актуальності. Стилістка наголошує, що цьогоріч особливо варто звернути увагу на чоловічі фасони — пласкі, з витягнутим козирком. Зазвичай такі виконані з натуральної вовни, тож і грітимуть, і підвищуватимуть градус вашого стилю.

Балаклава і чепчик

Головні убори на осінь Фото: instagram.com/chornovol.alyona/ Головні убори на осінь Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Цього сезону продовжують бути актуальними балаклава і чепчик. За словами Альони Чорновол, якщо балаклави пасуватимуть представницям драматичного, класичного стилю, то чепчики (особливо яскравих кольорів і з різними декоративними елементами типу вушок та ріжок) — вибір інфантильних, ексцентричних модниць

Берет

Берет Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

З року в рік, з сезону в сезон — берети незмінно з нами. Як пояснила стилістка, щоб "осучаснити" цей вже класичний головний убір — обирайте трендові кольори (шоколад, бургунді, хакі) та цікаві фактури (шкіра, денім, замша)

Шапка біні

Шапка біні Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Найуніверсальніший та найбільш базовий головний убір цих сезонів — шапка біні. Альона Чорновол розповіла, що у парі з довгим обʼємним шарфом така шапка — це затишок і комфорт навіть в люті морози. Вона додала, що обираючи такий варіант головного убору на прохолодний сезое, важливо звертати увагу на склад (шапки біні з кашеміру і мериносу — найкращий вибір).

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно носити джинси з прикрасами восени 2024 року.

Крім цього, Фокус писав, про трендове взуття на осінь: які моделі будуть в моді цього сезону.