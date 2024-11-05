5 ноября 2024 года: мучеников Галактиона и Епистимы - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя шить и вязать, а также употреблять алкоголь.
Что случилось 5 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Галактиона и Епистимы. Галактион, будучи христианином, обручился с Епистимой, которая исповедовала идолопоклонничество. Под влиянием жениха, она тоже приняла христианство. Тогда молодые люди решили не жениться, а посвятить свою жизнь Господу. Вступили в монастырь рядом с Синаем, где оба жили благочестивой жизнью.
Что нельзя делать 5 ноября:
- шить и вязать;
- употреблять алкоголь;
- ссориться с родными.
Народные поверья и приметы:
- идет снег — зима будет снежной;
- деревья покрылись инеем – придет оттепель;
- ветер дует с севера, но облаков нет – к похолоданию.
День ангела празднуют:
Гавриил, Григорий, Тимофей.
Родились 5 ноября:
1952 год – Олег Блохин, украинский футболист и тренер, лучший футболист Европы в 1975 году.
А также в этот день:
1935 год — выпускают настольную игру "Монополия";
1953 год — в Киеве официально открывают мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошную сварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов);
1963 год — открывают станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Шулявская";
1964 год — открывают троллейбусное движение в Чернигове;
1965 год — открывают станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница";
1971 год — открывают станции киевского метрополитена "Святошино", "Нивки" и "Берестейская".
Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2024 года