5 листопада 2024 року: мучеників Галактіона та Епістими — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна шити і в'язати, а також вживати алкоголь.

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Що сталося 5 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Галактіона та Епістими. Галактіон, будучи християнином, заручився з Епістимою, яка сповідувала ідолопоклонництво. Під впливом нареченого, вона теж прийняла християнство. Тоді молоді люди вирішили не одружуватися, а присвятити своє життя Господу. Вступили в монастир поруч із Синаєм, де обидва жили благочестивим життям.

Що не можна робити 5 листопада:

шити і в'язати;

вживати алкоголь;

сваритися з рідними.

Народні повір'я та прикмети:

йде сніг — зима буде сніжною;

дерева вкрилися інеєм — прийде відлига;

вітер дме з півночі, але хмар немає — до похолодання.

День ангела святкують:

Гавриїл, Григорій, Тимофій.

Народилися 5 листопада:

1952 рік — Олег Блохін, український футболіст і тренер, найкращий футболіст Європи 1975 року.

А також у цей день:

1935 рік — випускають настільну гру "Монополія";

1953 рік — у Києві офіційно відкривають міст імені Євгена Патона — першу у світі суцільну зварену конструкцію (зроблену тільки за допомогою зварювання, без використання сполучних матеріалів);

1963 рік — відкривають станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Шулявська";

1964 рік — відкривають тролейбусний рух у Чернігові;

1965 рік — відкривають станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця", а також електродепо "Дарниця";

1971 рік — відкривають станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Берестейська".

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