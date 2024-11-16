5 фильмов на выходные — рекомендация от звезд

Певцы MÉLOVIN и DIBROVA, а также артистка Victoria Niro дали свои рекомендации относительно фильмов, которые стоит посмотреть, по их мнению.

С переходом на зимнее время вечереть начало раньше, а значит все больше времени появилось на просмотр какого-нибудь фильма у себя дома с чашечкой вкусного горячего какао. Специально для Фокуса украинские артисты поделились своими рекомендациями фильмов на вечер.

Меловин Фото: instagram.com/melovin_officia

Так, певец MÉLOVIN советует к просмотру семисерийный сериал "Оленя". Это британский мини-сериал, драматический триллер в жанре черной комедии, созданный Ричардом Гаддом который также сыграл главную роль. История основана на его реальном опыте, когда Хадда преследовали и он был ужасно напуган от сталкинга, подвергшись сексуальному насилию в 20-летнем возрасте.

"Кто же этот человек, который преследует его? И почему она это делает? Лично я смотрел сериал на одном дыхании", — рассказал MÉLOVIN.

Еще одной рекомендацией от певца является фильм "Миссис Харрис едет в Париж". Это историческая комедийная драма события которой развиваются в Лондоне в 1957 году. Главная героиня Миссис Ада Харрис, вдовствующая уборщица, становится одержима платьем "DIOR" от кутюр и жаждет собственного подобного платья. Получив неожиданно пенсию за своего погибшего на войне мужа, она отправляется в Париж, чтобы воплотить свою мечту.

"Абсолютно прекрасный фильм, который вызовет искреннюю улыбку и подбодрит в пасмурные осенние дни", — советует певец.

Виктория Ниро Фото: Максим Лісовий

Украинская певица Victoria Niro советует для просмотра в осенний вечер французский приключенческий драматический фильм "Граф Монте Кристо" 2024 года выпуска.

"Недавно посмотрела фильм Граф Монте Кристо — очень понравился!!! Это один из тех случаев, где экранизация по роману является классной! Сама история является многослойной и заставляет задуматься над такими темами, как справедливость, месть, прощение и сила человеческого духа", — обосновала свой выбор певица.

Еще одной рекомендацией от певицы является фильм 1990 года под названием "Призрак". Это американская драма, которая рассказывает о силе любви.

"Я не являюсь фанаткой мелодрам, но фильм "Призрак" 1990 года — один из немногих, от которого у меня мурашки по коже (в хорошем смысле). В нем есть все: и мистика, и драма, и романтика, и невероятная актерская игра! Фильм о большой любви, которая может преодолеть даже смерть. Когда кто-то спрашивает, какой лучший романтический драматический фильм — однозначно "Призрак"", — пояснила артистка.

ДИБРОВА Фото: instagram.com/oleksii.dibrova/

Певец DIBROVA советует к просмотру спортивную драму "Король Ричард", где в главных ролях Уилл Смит

"В главной роли Уилл Смит, который играет очень мудрого, любящего, умного по отношению к своим детям отца. У его героя можно научиться, как влюбиться в свое дело и начать верить в свои силы по-настоящему. Это настоящая мотивация для того, чтобы вставать и работать каждый день, а еще пример для семьи, которая имеет детей с творческим талантом. Поэтому советую этот фильм, он очень добрый и поучительный для любого возраста", — пояснил артист.

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