5 фільмів на вихідні — рекомендація від зірок

Співаки MÉLOVIN та DIBROVA, а також артистка Victoria Niro дали свої рекомендації щодо фільмів, які варто подивитися, на їх думку.

З переходом на зимовий час вечоріти почало раніше, а значить все більше часу з'явилося на перегляд якогось фільму у себе вдома з чашкою смачного гарячого какао. Спеціально для Фокусу українські артисти поділилися своїми рекомендаціями фільмів на вечір.

Melovin Фото: instagram.com/melovin_officia

Так, співак MÉLOVIN радить до перегляду семисерійний серіал "Оленя". Це британський міні-серіал, драматичний трилер у жанрі чорної комедії, створений Річардом Гаддом який також зіграв головну роль. Історія заснована на його реальному досвіді, коли Гадда переслідували та він був жахливо наляканим від сталкінґу, зазнавши сексуального насилля у 20-річному віці.

"Хто ж ця людина яка переслідує його? І чому вона це робить? Особисто я дивився серіал на одному подиху", — розповів MÉLOVIN.

Ще однією рекомендаціє від співака є фільм "Місіс Гарріс їде у Париж". Це історична комедійна драма події якої розвиваються у Лондоні в 1957 році. Головна героїня Місіс Ада Гарріс, овдовіла прибиральниця, стає одержима сукнею "DIOR" від кутюр та жадає власної подібної сукні. Отримавши неочікувано пенсію за свого загиблого на війні чоловіка, вона вирушає до Парижа, щоб втілити свою мрію.

"Абсолютно прекрасний фільм, який викличе щиру посмішку та підбадьорити у похмурі осінні дні", — радить співак.

Victoria Niro Фото: Максим Лісовий

Українська співачка Victoria Niro радить для перегляду в осінній вечір французький пригодницький драматичний фільм "Граф Монте Крісто" 2024 року випуску.

"Нещодавно переглянула фільм Граф Монте Крісто — дуже сподобався!! Це один з тих випадків, де екранізація за романом є класною! Сама історія є багатошаровою і змушує задуматися над такими темами, як справедливість, помста, прощення та сила людського духу", — обгрунтувала свій вибір співачка.

Ще однією рекомендаціє від співачки є фільм 1990 року під назвою "Привид". Це американська драма, яка розповідає про силу кохання.

"Я не є фанаткою мелодрам, але фільм "Привид" 1990 року – один із небагатьох, від якого в мене мурахи по шкірі (в хорошому сенсі). У ньому є все: і містика, і драма, і романтика, і неймовірна акторська гра! Фільм про велику любов, яка може подолати навіть смерть. Коли хтось запитує, який найкращий романтичний драматичний фільм – однозначно "Привид"", — пояснила артистка.

DIBROVA Фото: instagram.com/oleksii.dibrova/

Співак DIBROVA радить до перегляду спортивну драму "Король Річард", де в головних ролях Вілл Сміт

"У головній ролі Вілл Сміт, який грає дуже мудрого, люблячого, розумного у відношенні до своїх дітей батька. У його героя можна навчитися, як закохатися у свою справу і почати вірити у свої сили по-справжньому. Це справжня мотивація для того, щоб вставати і працювати кожного дня, а ще приклад для родини, яка має дітей із творчим талантом. Тому раджу цей фільм, він дуже добрий і повчальний для будь-якого віку", — пояснив артист.

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