Мама Вячеслава Узелкова рассказала о последнем разговоре с сыном

Вячеслав Узелков 20 лет не общался с родной мамой. Уже после развода с Мариной Боржемской его отношения с семьей восстановились. Поэтому последние несколько лет мужчина поддерживал связь с родными.

75-летняя Зинаида Узелкова, которая является мамой покойного боксера Вячеслава Узелкова, рассказала о последнем разговоре с сыном накануне его смерти. Подробностями женщина поделилась в интервью изданию Фокус.

Так, 9 ноября остановилось сердце боксера. Ему было 45 лет. По словам мамы, последняя их встреча состоялась накануне того, как Вячеслав попал в винницкую больницу. Зинаида Узелкова рассказала, что в последний раз, когда боксер пришел к ней в гости, он не смог подняться к ней в квартиру, поскольку плохо себя чувствовал, поэтому она спустилась к нему. Уже тогда он жаловался на здоровье.

"Последнее говорил: "Мама, мне нечем дышать, я еду в Киев". Перед тем как он должен был уезжать, он мне привез свою собачку. Его собачка была со мной, она как будто что-то чувствовала, потому что так обнимала меня, вы себе представить не можете, как он меня обнимает", — рассказала Зинаида Узелкова.

Вячеслав Узелков и Зинаида Узелкова Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Уже 1 ноября Узелков оказался в больнице, а через неделю его сердце остановилось. Женщина навещала сына в больнице, однако больше с ним не говорила.

Зинаида Узелкова рассказала, что врачи утверждали, что ее сыну становится легче, результаты анализов улучшились, а те маленькие тромбы, которые были по всему телу, исчезли, остался только один тромб в сердце. Все же организм спортсмена не выдержал — и уже 9 ноября его сердце перестало биться.

Напомним, ранее мы писали, что мама покойного боксера Вячеслава Узелкова впервые рассказала, почему более 20 лет не общалась с сыном.

Больше читайте в полной версии интервью Зинаиды Узелковой для Фокуса.