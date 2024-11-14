Мама В'ячеслава Узелкова розповіла про останню розмову з сином

В'ячеслав Узелков 20 років не спілкувався з рідною мамою. Вже після розлучення з Мариною Боржемською його стосунки з родиною відновилися. Тому останні кілька років чоловік підтримував зв'язок з рідними.

75-річна Зінаїда Узелкова, яка є мамою покійного боксера В’ячеслава Узелкова, розповіла про останню розмову з сином напередодні його смерті. Подробицями жінка поділилася в інтерв’ю виданню Фокус.

Так, 9 листопада зупинилося серце боксера. Йому було 45 років. За словами мами, остання їх зустріч відбулася напередодні того, як В’ячеслав потрапив у вінницьку лікарню. Зінаїда Узелкова розповіла, що востаннє, коли боксер прийшов до неї в гості, він не зміг піднятися до неї в квартиру, оскільки погано себе почував, тому вона спустилася до нього. Вже тоді він скаржився на здоров’я.

"Останнє казав: "Мама, мені немає чим дихати, я їду в Київ". Перед тим як він мав їхати, він мені привіз свою собачку. Його собачка була зі мною, вона наче щось відчувала, бо так обіймала мене, ви собі уявити не можете, наче він мене обіймає", — розповіла Зінаїда Узелкова.

В'ячеслав Узелков та Зінаїда Узелкова Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Вже 1 листопада Узелков опинився в лікарні, а через тиждень його серце зупинилося. Жінка відвідувала сина в лікарні, однак більше з ним не говорила.

Зінаїда Узелкова розповіла, що лікарі стверджували, що її сину стає легше, результати аналізів покращилися, а ті маленькі тромби, які були по всьому тілу зникли, лишився лише один тромб в серці. Все ж організм спортсмена не витримав і вже 9 листопада його серце перестало битися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мама покійного боксера В'ячеслава Узелкова вперше розповіла, чому понад 20 років не спілкувалася з сином.

Більше читайте в повній версії інтерв'ю Зінаїди Узелкової для Фокусу.