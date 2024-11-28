Хорошо ладят с детьми: эксперт рассказал о 5 породах собак, которые лучше всего заводить дома (фото)

По мнению ветеринара, эти породы собак легки в обучении, энергичны и прекрасно ведут себя с детьми.

Если в семье есть дети, то в какой-то момент они могут попросить собаку. Ветеринар Амир Анвари, также известный как @amirthevet на TikTok предостерег от спешки с покупкой животного, подчеркивая важность индивидуальной оценки каждого. Важно подумать, подходит ли вам конкретная порода, поскольку каждая является уникальной.

Однако есть пять пород собак, которые идеально подходят в качестве домашних любимцев из-за их адаптивности, исключительного темперамента и терпеливого характера. По мнению эксперта, они являются отличным выбором, если хочется завести пушистого компаньона для своей семьи.

Лучшей собакой для семьи является золотистый ретривер. Эта порода легка в обучении и прекрасно себя ведет с детьми.

Ретривер Фото: pinterest.com

Одной из самых ласковых и игривых пород собак в мире являются лабрадоры. Они известны своим замечательным отношением к детям, а благодаря своей энергии эти животные могут стать им идеальными товарищами для игр.

Фото: Vincent van Zalinge

Также замечательной семейной породой является ирландский сеттер. Они известны своим живым и дружественным характером, элегантностью, скоростью и потрясающей рыжей шерстью. Эти собаки являются хорошими "семейными питомцами" благодаря своему ласковому характеру и очень любят играть.

Ирландский сеттер

Репутацию добрых друзей для детей заслужил боксер. Эта порода известна своим веселым и игривым нравом. Животные серьезно относятся к своим обязанностям защитника дома и верного товарища, смело предупреждая семьи о любых потенциальных угрозах.

Боксер

За жизнерадостный нрав очень любят биглей. Их любвеобильная натура и дружелюбное поведение делают их прекрасными компаньонами для семейной жизни.

Бигль

Ранее ветеринарка и специалистка по поведению животных рассказывала о топ 3 самых "удобных" собак для проживания. А специалист по поведению собак рассказал, какую популярную породу никогда бы не стал заводить в семейном доме.