Добре ладнають з дітьми: експерт розповів про 5 порід собак, які найкраще заводити вдома (фото)

На думку ветеринара, ці породи собак є легкими в навчанні, енергійними та чудово поводять себе з дітьми.

Якщо в сім'ї є діти, то в якийсь момент вони можуть попросити собаку. Ветеринар Амір Анварі, також відомий як @amirthevet на TikTok застеріг від поспіху з покупкою тварини, наголошуючи на важливості індивідуальної оцінки кожного. Важливо подумати, чи підходить вам конкретна порода, оскільки кожна є унікальною.

Однак є п'ять порід собак, які ідеально підходять як домашні улюбленці через їх адаптивність, винятковий темперамент і терплячий характер. На думку експерта, вони є чудовим вибором, якщо хочеться завести пухнастого компаньйона для своєї родини.

Найкращою собакою для сім'ї є золотистий ретривер. Ця порода є легкою у навчанні та чудово себе поводить з дітьми.

Ретривер Фото: pinterest.com

Однією з найласкавіших та грайливих порід собак у світі є лабрадори. Вони відомі своїм чудовим ставленням до дітей, а завдяки своїй енергії ці тварини можуть стати їм ідеальними товаришами для ігор.

Фото: Vincent van Zalinge

Також чудовою сімейною породою ірландський сетер. Вони відомі своїм живим та дружнім характером, елегантністю, швидкістю і приголомшливою рудою вовною. Ці собаки є гарними "сімейними вихованцями" завдяки своєму ласкавому характеру й дуже люблять гратись.

Ірландський сетер

Репутацію добрих друзів для дітей заслужив боксер. Ця порода відома своєю веселою та грайливою вдачею. Тварини серйозно ставляться до своїх обов'язків захисника будинку та вірного товариша, сміливо попереджаючи сім'ї про будь-які потенційні загрози.

Боксер

За життєрадісну вдачу дуже люблять біглів. Їхня велелюбна натура та доброзичлива поведінка роблять їх прекрасними компаньйонами для сімейного життя.

Бігль

Раніше ветеринарка та спеціалістка з поведінки тварин розповідала про топ 3 "найзручніших" собак для проживання. А фахівець із поведінки собак розповів, яку популярну породу ніколи б не став заводити в сімейному будинку.