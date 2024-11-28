Какую технику лучше не покупать в секонд-хендах и комиссионках: 7 самых популярных вещей

Вещи, которые продаются в секонд-хендах и комиссионных магазинах, в большинстве случаев не всегда возможно проверить и почти невозможно вернуть обратно. Кроме того, на бытовую технику зачастую нет гарантии, а если она далеко не новая, то могут возникнуть и проблемы с заменой расходников или поиском запчастей.

Покупка электроники в комиссионных магазинах и секонд-хендах – идея заманчивая с точки зрения экономии средств, но рискованная с точки зрения безопасности и гарантии. Иногда, купив бывшую в употреблении кофемашину или стиральную машину, человек может потратить больше денег на ремонт неисправностей, которые не увидел сразу, чем если бы он приобрел их новыми. Ресурс Nasdaq назвал вещи, которые не стоит покупать в подобных магазинах, несмотря на заманчивую цену и пресловутое "некитайское" качество.

Мобильные телефоны

Идея купить подержанный мобильный телефон по низкой цене в комиссионном магазине может показаться привлекательной, но это не лишено риска. Часто люди сдают свои старые телефоны в комиссионные магазины, потому что они неисправны или больше не работают. В некоторых случаях телефоны оказываются заблокированными, что означает, что вы не сможете использовать то, что покупаете.

"Мне не везло с покупкой подержанных сотовых телефонов в комиссионных магазинах. В некоторых случаях их могли украсть или иным образом скомпрометировать, что сделало их менее надежными, чем новые. Например, они могли быть взломаны. А в других случаях телефоны казались совершенно исправными, но они не работали из-за проблем с сетью или потому, что их нужно было разблокировать операторам перед использованием в других сетях (что иногда может быть сложно)", – рассказал Мак Стир, владелец и директор компании-провайдера Simify.

Камеры и оборудование для камер

Фото и видеокамеры, а также сопутствующее оборудование могут быть дорогими, если покупать их новыми. Из-за этого многие люди отправляются в комиссионные магазины, барахолки, секонд-хенды в поисках более дешевой альтернативы. Бывает, что в руки попадается вполне приличная камера, которая даже некоторое время будет служить верой и правдой, однако чаще можно купить кота в мешке. Подержанные камеры могут иметь невидимые на первый взгляд неисправности или поцарапанные линзы. Учитывая, что в сэконд-хендах и большинстве комиссионных магазинов не предусмотрена процедура возврата, вы не сможете отнести покупку обратно, а ее ремонт может обойтись куда дороже самой вещи.

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Аудиоустройства

Популярные аудиоустройства, такие, как стереосистемы, саундбары или гарнитуры, могут показаться еще одной отличной находкой в ​​комиссионном магазине, но у них также есть свои недостатки. Такие бывшие в употреблении электронные устройства могут иметь искаженное или плохое качество звука. У них также могут быть проблемы с проводкой.

Как и у большинства других электронных устройств, у этих также есть свой срок годности.

Телевизоры

Что касается телевизоров, существует множество потенциальных проблем. Одна из них заключается в том, что при покупке зачастую невозможно проверить, работает ли устройство. Если вам не повезет, вы можете получить плохое изображение или звук.

Если на телевизоре или плазме не видно никаких физических повреждений, это не значит, что их нет. Провода и внутренняя проводка могут быть изношены или повреждены, а это – угроза безопасности, поскольку замыкание может спровоцировать пожар. В лучшем случае они окажутся просто нерабочими.

Ноутбуки или настольные компьютеры

Как и телевизоры, ноутбуки и настольные компьютеры — еще одна электроника, которую лучше не покупать в магазинах подержанных вещей.

"В первый раз, когда я попытался купить подержанный ноутбук, я купил тот, который проработал около двух месяцев, прежде чем экран начал гаснут. Когда я попытался купить подержанный компьютер во второй раз, он оказался настолько медленным, что был бесполезен. В обоих случаях, по моему опыту, люди, которые продавали мне эти вещи, похоже, не очень разбирались в том, что они продавали. И их не особо волновало, работает ли он или нет, или могут ли они помочь мне устранить неполадки, когда он перестал работать", – говорит Стир.

Некоторые подержанные компьютеры также имеют неисправное оборудование или вредоносное ПО.

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Игровые консоли

Игровые консоли, такие как Xbox, PlayStation или Nintendo Switch, могут стать выгодной покупкой в ​​комиссионном магазине, но только если вы найдете что-то работающее. И если магазин, где вы покупаете, не позволяет вам протестировать консоль прямо сейчас, скорее всего, вы не узнаете, насколько хорошо она работает, пока не принесете ее домой.

Бытовая техника или устройства

Многие бытовые приборы и устройства, которые можно найти в комиссионных магазинах, также могут доставлять больше проблем, чем пользы. К ним относятся такие вещи, как бывшие в употреблении пылесосы, кофеварки, блендеры и другая электроника. Например, к подержаному пылесосу бывает очень сложно найти подходящий или "родной" фильтр или мешок. К тому же он может слабо втягивать мусор и нуждаться в ремонте. Последний иногда обходиться существенно дороже, чем если бы вы купили новый пылесос.

Сюда стоит добавить возможные проблемы с электроникой и проводами.

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Другие устройства

Картины с подсветкой, светильники, наручные часы, тримеры, электрические бритвы и депиляторы, а также многое другое, что манит ценой, но нет возможности проверить исправность, лучше не покупать. Наручные часы могут даже после замены батарейки не работать, а их ремонт – удовольствие не из дешевых. То же касается и других предметов на батарейках.

Где можно покупать подержанную электронику

Если вы решили сэкономить и купить ноутбук, камеру или стиральную машину с рук, отправляйтесь на онлайн-платформы, которые не только специализируются на продаже б/у вещей и техники, но и дают возможность проверить историю покупателя, обеспечивают возврат денег, если вещь при получении и проверке оказалась хуже, чем в объявлении, а также содержат данные о продавце, рейтинг и отзывы о нем.

Ранее Фокус писал, чего вы не знали о секонд-хендах. Мы также рассказывали, какие вещи там лучше всего покупать.