Яку техніку краще не купувати в секонд-хендах і комісіонках: 7 найпопулярніших речей

Речі, які продаються в секонд-хендах і комісійних магазинах, здебільшого не завжди можливо перевірити і майже неможливо повернути назад. Крім того, на побутову техніку часто немає гарантії, а якщо вона далеко не нова, то можуть виникнути і проблеми із заміною витратних матеріалів або пошуком запчастин.

Купівля електроніки в комісійних магазинах і секонд-хендах — ідея приваблива з погляду економії коштів, але ризикована з погляду безпеки та гарантії. Іноді, купивши вживану кавоварку або пральну машину, людина може витратити більше грошей на ремонт несправностей, які не побачила одразу, ніж якби вона придбала їх новими. Ресурс Nasdaq назвав речі, які не варто купувати в подібних магазинах, незважаючи на привабливу ціну і некитайську" якість.

Мобільні телефони

Ідея купити старий мобільний телефон за низькою ціною в комісійному магазині може здатися привабливою, але це не позбавлене ризику. Часто люди здають свої старі телефони в комісійні магазини, тому що вони несправні або більше не працюють. У деяких випадках телефони виявляються заблокованими, що означає, що ви не зможете використовувати те, що купуєте.

"Мені не щастило з купівлею вживаних стільникових телефонів у комісійних магазинах. У деяких випадках їх могли вкрасти або іншим чином скомпрометувати, що зробило їх менш надійними, ніж нові. Наприклад, вони могли бути зламані. А в інших випадках телефони здавалися абсолютно справними, але вони не працювали через проблеми з мережею або тому, що їх потрібно було розблокувати операторам перед використанням в інших мережах (що іноді може бути складно)", — розповів Мак Стір, власник і директор компанії-провайдера Simify.

Камери та обладнання для камер

Фото- і відеокамери, а також супутнє обладнання можуть бути дорогими, якщо купувати їх новими. Через це багато людей вирушають у комісійні магазини, барахолки, секонд-хенди в пошуках дешевшої альтернативи. Буває, що до рук потрапляє цілком пристойна камера, яка навіть деякий час служитиме вірою і правдою, проте частіше можна купити кота в мішку. Вживані камери можуть мати невидимі на перший погляд несправності або подряпані лінзи. З огляду на те, що в секонд-хендах і більшості комісійних магазинів не передбачено процедури повернення, ви не зможете віднести покупку назад, а її ремонт може обійтися набагато дорожче за саму річ.

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Аудіопристрої

Популярні аудіопристрої, як-от стереосистеми, саундбари або гарнітури, можуть здатися ще однією чудовою знахідкою в комісійному магазині, але у них також є свої недоліки. Такі вживані електронні пристрої можуть мати спотворену або погану якість звуку. У них також можуть бути проблеми з проводкою.

Як і в більшості інших електронних пристроїв, у цих також є свій термін придатності.

Телевізори

Що стосується телевізорів, існує безліч потенційних проблем. Одна з них полягає в тому, що під час купівлі часто неможливо перевірити, чи працює пристрій. Якщо вам не пощастить, ви можете отримати погане зображення або звук.

Якщо на телевізорі чи плазмі не видно жодних фізичних пошкоджень, це не означає, що їх немає. Дроти і внутрішня проводка можуть бути зношені або пошкоджені, а це — загроза безпеці, оскільки замикання може спровокувати пожежу. У кращому разі вони виявляться просто неробочими.

Ноутбуки або настільні комп'ютери

Як і телевізори, ноутбуки та настільні комп'ютери — ще одна електроніка, яку краще не купувати в магазинах вживаних речей.

"У перший раз, коли я спробував купити старий ноутбук, я купив той, який пропрацював близько двох місяців, перш ніж екран почав гаснути. Коли я спробував купити старий комп'ютер вдруге, він виявився настільки повільним, що був марний. В обох випадках, з мого досвіду, люди, які продавали мені ці речі, схоже, не дуже розбиралися в тому, що вони продавали. І їх не особливо хвилювало, працює він чи ні, або чи можуть вони допомогти мені усунути неполадки, коли він перестав працювати", — каже Стір.

Деякі старі комп'ютери також мають несправне обладнання або шкідливе ПЗ.

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Ігрові консолі

Ігрові консолі, як-от Xbox, PlayStation або Nintendo Switch, можуть стати вигідною покупкою в комісійному магазині, але тільки якщо ви знайдете щось працююче. І якщо магазин, де ви купуєте, не дає змоги вам протестувати консоль просто зараз, найімовірніше, ви не дізнаєтеся, наскільки добре вона працює, поки не принесете її додому.

Побутова техніка або пристрої

Багато побутових приладів і пристроїв, які можна знайти в комісійних магазинах, також можуть приносити більше проблем, ніж користі. До них належать такі речі, як вживані пилососи, кавоварки, блендери та інша електроніка. Наприклад, до вживаного пилососа буває дуже складно знайти відповідний або "рідний" фільтр чи мішок. До того ж він може слабо втягувати сміття і потребувати ремонту. Останній іноді обходиться істотно дорожче, ніж якби ви купили новий пилосос.

Сюди варто додати можливі проблеми з електронікою і проводами.

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Інші пристрої

Картини з підсвічуванням, світильники, наручний годинник, тримери, електричні бритви і депілятори, а також багато іншого, що вабить ціною, але немає можливості перевірити справність, краще не купувати. Наручний годинник може навіть після заміни батарейки не працювати, а його ремонт — задоволення не з дешевих. Те саме стосується й інших предметів на батарейках.

Де можна купувати вживану електроніку

Якщо ви вирішили заощадити і купити ноутбук, камеру або пральну машину з рук, вирушайте на онлайн-платформи, які не тільки спеціалізуються на продажі б/в речей і техніки, а й дають можливість перевірити історію покупця, забезпечують повернення грошей, якщо річ під час отримання та перевірки виявилася гіршою, ніж в оголошенні, а також містять дані про продавця, рейтинг та відгуки про нього.

Раніше Фокус писав, чого ви не знали про секонд-хенди. Ми також розповідали, які речі там найкраще купувати.