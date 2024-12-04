Почему собаки любят нюхать людей сзади: эксперты назвали причину

По словам экспертов, у собаки 300 миллионов обонятельных сенсоров в носу и, обнюхивая, они "знакомятся" с человеком.

Собаки любят обнюхивать не только друг друга сзади, но и людей. Интернет-пользователи одного из форумов начали искать объяснение этому. По данным Американского клуба собаководства, такие обонятельные исследования являются лишь попыткой сбора информации о людях, пишет Ехргеѕѕ.

"Собаки не очень хорошо разбираются в мире человеческих границ, особенно когда дело касается использования их носа. Они часто приветствуют новую собаку быстрым обнюхиванием ее задней части, поэтому это часто распространяется и на то, как они приветствуют нового человека", — рассказывают там.

В клубе собаководства отметили, что собаки имеют 300 миллионов обонятельных сенсоров в носу. Это делает их обоняние в 10 000 раз более мощным, чем у людей. Они передают животному много информации, в частности о поле, возрасте, настроении и репродуктивном статусе того, кто находятся рядом.

У собак по всему телу есть апокриновые железы, но самая высокая концентрация находится в гениталиях и анусе. Это объясняет, почему они часто любят обнюхивать других сзади, в том числе и людей.

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