Чому собаки люблять нюхати людей ззаду: експерти назвали причину

За словами експертів, у собаки 300 мільйонів нюхових сенсорів у носі і, обнюхуючи, вони "знайомляться" з людиною.

Собаки люблять обнюхувати не тільки одна одну ззаду, а й людей. Інтернет-користувачі одного з форумів почали шукати пояснення цьому. За даними Американського клубу собаківництва, такі нюхові дослідження є лише спробою збору інформації про людей, пише Еxpress.

"Собаки не дуже добре знаються на світі людських кордонів, особливо коли справа стосується використання їхнього носа. Вони часто вітають нову собаку швидким обнюхуванням її задньої частини, тому це часто поширюється і на те, як вони вітають нову людину", — розповідають там.

В клубі собаківництва зазначили, що собаки мають 300 мільйонів нюхових сенсорів у носі. Це робить їх нюх в 10 000 разів потужнішим, ніж у людей. Вони передають тварині багато інформації, зокрема про стать, вік, настрій та репродуктивний статус того, хто перебуває поряд.

У собак по всьому тілу є апокринові залози, але найвища концентрація — в геніталіях та анусі. Це пояснює, чому вони часто люблять обнюхувати інших ззаду, зокрема й людей.

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