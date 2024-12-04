Проинспектировал ель и взывал ажиотаж: главный мышелов Великобритании встречает 17-е Рождество

Кот Ларри не слишком приветлив, так что любое его появление у резиденции премьер-министра вызывает ажиотаж.

Кот Ларри, самый известный обитатель резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, готовится встретить свое 17-е Рождество. По этому случаю Ларри вышел на улицу и позировал для фанатов и фотографов у рождественской елки.

Кот Ларри, самый известный обитатель Даунинг-стрит, 10 Фото: Getty Images

На фото видно, что кот Ларри инспектирует рождественскую ель, установленную перед входом в лондонскую резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Грядущее Рождество станет 17-м в жизни одного из самых известных котов в мире.

Ларри появился на свет в январе 2007 года, а в 2011-м приступил к исполнению обязанностей главного мышелова резиденции премьера. Его взяли из соседнего приюта для собак и кошек в Баттерси.

Тогда британское правительство возглавлял Дэвид Кэмерон. За ним последовали Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Теперь резиденцию занимает Кир Стармер. Но Ларри остается на своем месте.

Кот Ларри, самый известный обитатель Даунинг-стрит, 10 Фото: Getty Images

Правительство описывает его роль как "проверку систем безопасности и проверку антикварной мебели на предмет ее качества", а также "размышление над решением проблемы проникновения мышей в дом".

Британцы переживали за Ларри, так как семья Стармера привезла в резиденцию свою кошку Джоджо, а потом премьер-министр подарил своим детям котенка, которого назвали Принцем.

Рождество на Даунинг-стрит в прошлом году

Кот Ларри не слишком приветлив. Он четыре года враждовал с главным мышеловом Министерства иностранных дел Палмерстоном, который ушел в отставку со своего поста в 2020 году.

Напомним, ранее Фокус писал о резиденции премьер-министра Великобритании, которая находится по адресу Даунинг-стрит, 10. Все в мире знают, как выглядит черная дверь у которой действующие премьеры обычно делают важные заявления. Но мало кто знает, что резиденция намного больше, чем кажется. А название улице дал дипломат Джордж Даунинг, который состоял на военной и дипломатической службе у Оливера Кромвеля и короля Чарльза II.