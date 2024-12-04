Проінспектував ялинку і викликав ажіотаж: головний мишолов Великої Британії зустрічає 17-те Різдво

Кіт Ларрі не надто привітний, тож будь-яка його поява біля резиденції прем'єр-міністра викликає ажіотаж.

Кіт Ларрі, найвідоміший мешканець резиденції британських прем'єр-міністрів на Даунінг-стріт, готується зустріти своє 17-е Різдво. З цієї нагоди Ларрі вийшов на вулицю і позував для фанатів і фотографів біля різдвяної ялинки.

Кіт Ларрі, найвідоміший мешканець Даунінг-стріт, 10 Фото: Getty Images

На фото видно, що кіт Ларрі інспектує різдвяну ялинку, встановлену перед входом у лондонську резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт. Прийдешнє Різдво стане 17-м у житті одного з найвідоміших котів у світі.

Ларрі з'явився на світ у січні 2007 року, а в 2011-му приступив до виконання обов'язків головного мишолова резиденції прем'єра. Його взяли із сусіднього притулку для собак і кішок у Баттерсі.

Тоді британський уряд очолював Девід Кемерон. За ним пішли Тереза Мей, Борис Джонсон, Ліз Трасс і Ріші Сунак. Тепер резиденцію займає Кір Стармер. Але Ларрі залишається на своєму місці.

Кіт Ларрі, найвідоміший мешканець Даунінг-стріт, 10 Фото: Getty Images

Уряд описує його роль як "перевірку систем безпеки та перевірку антикварних меблів на предмет їхньої якості", а також "роздуми над вирішенням проблеми проникнення мишей у будинок".

Британці переживали за Ларрі, оскільки сім'я Стармера привезла в резиденцію свою кішку Джоджо, а потім прем'єр-міністр подарував своїм дітям кошеня, якого назвали Принцом.

Різдво на Даунінг-стріт минулого року

Кіт Ларрі не надто привітний. Він чотири роки ворогував із головним мишоловом Міністерства закордонних справ Палмерстоном, який пішов у відставку зі своєї посади 2020 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії, яка розташована за адресою Даунінг-стріт, 10. Усі у світі знають, який вигляд мають чорні двері, біля яких чинні прем'єри зазвичай роблять важливі заяви. Але мало хто знає, що резиденція набагато більша, ніж здається. А назву вулиці дав дипломат Джордж Даунінг, який перебував на військовій і дипломатичній службі в Олівера Кромвеля і короля Чарльза II.