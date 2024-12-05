Собакам не стоит "принимать ванну" часто: эксперт объяснил причину

Ветеринар указал, как часто можно купать домашнего любимца, чем вызвал бурные обсуждения на своей странице в соцсети.

Собаки довольно часто, особенно зимой, загрязняются и поэтому хозяевам очень часто приходится их купать. Ветеринар Амир Анвари, известный на TikTok как amirthevet рассказал, как часто нужно водить в ванную домашнего любимца.

"Не реже одного раза в три месяца. В идеале купать его следует раз в месяц. Избегайте купания каждую неделю — это может вымыть эфирные масла с его кожи (если не указано иное)", — отметил он.

Придерживаться совета стоит в зависимости от питомца. Однако многие собаки могут оставаться чистыми, купаясь гораздо реже, чем привыкли их хозяева. При использовании увлажняющего шампуня собак допустимо купать каждую неделю.

Это видео Амира Анвари собрало большое количество лайков и вызвало бурные обсуждения среди владельцев домашних животных. Их мнения о процедуре мытья домашних животных кардинально разнятся. Каждый делился рассказами о своих питомцах: кто-то купает их каждые две — три недели, кто-то раз в месяц, а кто-то каждую неделю.

Напомним, ранее эксперт рассказывал, какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке. Эти домашние любимцы умные, способны легко схватывать команды, они мало беспокоят и будут прекрасными "сожителями".

Добавим, что американский клуб собаководства определил несколько пород собак, которых лучше брать на содержание семьям в квартирах. Эти животные не доставят больших хлопот и подружатся с детьми.