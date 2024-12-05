Собакам не варто "приймати ванну" часто: експерт пояснив причину

Ветеринар вказав, як часто можна купати домашнього улюбленця, чим викликав бурхливі обговорення на своій сторінці у соцмережі.

Собаки досить часто, особливо взимку, забруднюються і тому господарям дуже часто доводиться їх купати. Ветеринар Амір Анварі, відомий на TikTok як amirthevet, розповів, як часто потрібно водити до ванної домашнього улюбленця.

"Не рідше одного разу на три місяці. В ідеалі купати його слід раз на місяць. Уникайте купання щотижня – це може вимити ефірні олії з його шкіри (якщо не вказано інше)", — зазначив він.

Дотримуватись поради варто залежно від вихованця. Однак багато собак можуть залишатися чистими, купаючись набагато рідше, ніж звикли їхні господарі. У разі використання зволожувального шампуню собак припустимо купати щотижня.

Це відео Аміра Анварі зібрало велику кількість лайків та викликало бурхливі обговорення серед власників домашніх тварин. Їхні думки про процедуру миття домашніх тварин кардинально різняться. Кожен ділився розповідями про своїх вихованців: хтось купає їх кожні два–три тижні, хтось раз на місяць, а хтось щотижня.

Нагадаємо, раніше експерт розповідав, які породи собак найкраще піддаються дресуванню. Ці домашні улюбленці розумні, здатні легко схоплювати команди, вони мало турбують та будуть чудовими "співмешканцями".

Додамо, що американський клуб собаківництва визначив декілька порід собак, яких краще брати на утримання сім'ям у квартирах. Ці тварини не завдадуть великих клопотів та подружаться з дітьми.