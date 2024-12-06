Должны ли родители помогать детям с домашним заданием: специалисты ответили

Ученые отмечают, что родительская помощь очень подойдет во время письма и чтения, однако будет мешать детям при выполнении заданий по математике и естественным дисциплинам.

Специалисты убеждены, что помощь родителей для своих детей во время их выполнения домашнего задания имеет свои преимущества и недостатки. Об этом говорится в исследовании британских ученых Teaching and Learning Toolkit.

Ученые отметили, что привлечение родителей к учебному процессу эквивалентно примерно четырем дополнительным месяцам обучения. Большую пользу это приносит ученикам с низкой школьной успеваемостью.

Ученые добавляют, что помощь родителей будет больше полезной для освоения письма и чтения, чем при изучении математики. Также помощь родителей будет целесообразной, если ребенок по ряду причин пропустил занятия и пытается наверстать соответствующие знания.

В то же время ученые отмечают, что привлечение родителей имеет негативные последствия. Постоянные помощи родителей увеличивают риск разрывов в получении знаний и получении оценок. Школьники, которые столкнутся с трудностями с обучением, могут чаще просить родителей о помощи с домашним заданием, но родители не всегда знакомы с эффективными учебными методами.

Поэтому специалисты убеждены, что учителя должны активнее понимать, происходит ли помощь для ребенка во время обучения. Ведь самообучение с объяснением от педагогов может быть более полезным для ребенка, чем просто подарить соответствующее пособие или попросить родителей помочь.

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