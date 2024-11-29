Австралия ввела полный запрет на соцсети для детей младше 16 лет: что стало причиной

За нарушение закона технологические гиганты могут быть оштрафованы на 49,5 млн австралийских долларов. Запрет вступит в силу через год.

В четверг, 28 ноября, правительство Австралии одобрило запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет, установив одно из самых жестких правил в отношении технологических компаний. Закон запрещает несовершеннолетним пользоваться Instagram, Facebook, TikTok и Х, пишет Reuters.

Закон, как предполагается, заставит социальные сети предпринять разумные шаги для обеспечения защиты проверки возраста, испытания которых начнутся уже в январе 2025-го. За систематические нарушения компании могут быть оштрафованы до 49,5 млн австралийских долларов ($32 млн), а сам запрет вступит в силу через год.

Позиция соцсетей

Представитель Meta заявил, что владелец Facebook уважает австралийское законодательство, но обеспокоен поспешно принятым законом, во время принятия которого не было уделено должного внимания голосам молодых людей. Snapchat также сообщил, что компания будет соблюдать законы, пообещав помочь разработать подход, который будет сочетать конфиденциальность, безопасность и практичность

Перед принятием закона компания Google утверждала, что его принятие следует отложить, TikTok заявил, что законопроект нуждается в дополнительных консультациях, а Twitter/X заявил, что закон может нанести ущерб правам детей.

В чем причина запрета

Впервые о запрете было объявлено в ходе парламентского расследования в отношении социальных сетей, в котором приняли участие родители детей, пострадавших в результате кибербуллинга. Около 77% австралийцев уверены, что дети до 16 лет слишком малы, чтобы ориентироваться в цифровом мире, а противники запрета считают, что это лишает детей права голоса.

Сами подростки отмечают, что закон может лишить их важнейших социальных и семейных связей.

Школьница из Сиднея Эни Лэм, которой недавно исполнилось 16 лет, заявила, что социальные сети действительно способствуют возникновению проблем с восприятием своего тела и кибербуллингу, но полный запрет может заставить молодых людей перейти в менее заметные и более опасные разделы интернета.

"Это лишь создаст поколение молодых людей, которые будут более технологически грамотными, чтобы обойти эти стены", — сказала она.

Напомним, сейчас в Австралии рассматривают новый закон, который позволяет приговорить к пожизненному сроку даже детей 10-летнего возраста.

Также Фокус писал, что после победы Дональда Трампа на выборах в США поисковый запрос "переезд в Австралию" вырос на 820%.