"Общество сбилось с пути": в Австралии детей смогут судить до пожизненного заключения

Согласно новым законам, дети в возрасте от 10 лет могут быть приговорены к пожизненному заключению за 13 правонарушений, среди которых убийство, избиение, угон авто и ограбление.

В Австралии возникли споры из-за введения новых законов о преступности среди молодежи, которые позволяют приговорить к пожизненному сроку даже детей 10-летнего возраста. Об этом сообщает Nndtv.

Правительство Либеральной национальной партии Квинсленда представило спорный законопроект о преступности среди молодежи. Дэвид Крисафулли, премьер-министр Австралии, заявил, что это законодательство "будет служить сдерживанием преступности и уменьшит количество жертв".

Законодательство имеет целью ужесточить максимальные наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними.

Согласно новым законам, дети в возрасте от 10 лет могут быть приговорены к пожизненному заключению за 13 правонарушений. Сюда входит угон авто, проникновение в помещение, совершение уголовного преступления. За 5 преступлений, таких как непредумышленное убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой, детей могут приговорить к пожизненному заключению. В случае признания виновными в убийстве, их ожидает пожизненное лишение свободы с минимум 20-летним сроком без возможности условно-досрочного освобождения.

Уполномоченный по правам человека штата Квинсленд Скотт Макдугалл заявил, что новые законы о преступности среди молодежи, которые предусматривают пожизненное заключение для детей, "у которых еще есть молочные зубы", являются доказательством того, что "общество сбилось с пути".

Криминолог Университета Гриффит Уильям Вуд считает, что тюрьма не оказывает положительного влияния на снижение преступности.

"Задержания и тюрьмы не уменьшают преступность, они порождают", — сказал он, добавив, что тюрьма делает детей жестче.

Критики утверждают, что законодательство нарушает права человека, в частности принцип содержания под стражей как крайней меры, который будет применяться только к совершеннолетним. Законопроект также позволяет за определенные преступления приговаривать к пожизненному заключению детей в возрасте от 10 лет.

Закон получил негативную реакцию со стороны правозащитных организаций, юристов, экспертов, а также государственного уполномоченного по правам человека. Он будет передан парламентскому комитету в течение восьми дней, а затем вернется в парламент в декабре для окончательного голосования.

Напомним, что ранее в городе Свалява Закарпатской области работники лицея поссорились с родителями учеников. Конфликт начался из-за учеников: один оскорбил девушек, а другой за них вступился. Затем к ссоре присоединились родители и учителя.