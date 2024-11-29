"Суспільство збилося зі шляху": в Австралії дітей зможуть судити до довічного ув'язнення

Згідно з новими законами, діти віком від 10 років можуть бути засуджені до довічного ув'язнення за 13 правопорушень, серед яких вбивство, побиття, викрадення авто і пограбування.

В Австралії виникли суперечки через запровадження нових законів щодо злочинності серед молоді, які дозволяють засудити до довічного терміну навіть дітей 10-річного віку. Про це повідомляє Nndtv.

Уряд Ліберальної національної партії Квінсленда представив спірний законопроект про злочинність серед молоді. Девід Крісафуллі, прем'єр-міністр Австралії, заявив, що це законодавство "слугуватиме стримуванням злочинності і зменшить кількість жертв".

Законодавство має на меті посилити максимальні покарання за злочини, скоєні неповнолітніми.

Згідно з новими законами, діти віком від 10 років можуть бути засуджені до довічного ув'язнення за 13 правопорушень. Сюди входить викрадення авто, проникнення в приміщення, вчинення кримінального правопорушення. За 5 злочинів, таких як ненавмисне вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, пограбування та розбій, дітей можуть засудити до довічного ув'язнення. У разі визнання винними у вбивстві, їх очікує довічне позбавлення волі з мінімум 20-річним терміном без можливості умовно-дострокового звільнення.

Уповноважений з прав людини штату Квінсленд Скотт Макдугалл заявив, що нові закони про злочинність серед молоді, які передбачають довічне ув’язнення для дітей, "у яких ще є молочні зуби", є доказом того, що "суспільство збилося з шляху".

Кримінолог Університету Гріффіт Вільям Вуд вважає, що в'язниця не має позитивного впливу на зниження злочинності.

"Затримання та в'язниці не зменшують злочинність, вони породжують", — сказав він, додавши, що в'язниця робить дітей жорсткішими.

Критики стверджують, що законодавство порушує права людини, зокрема принцип тримання під вартою як крайнього засобу, який застосовуватиметься лише до повнолітніх. Законопроект також дозволяє за певні злочини засуджувати до довічного ув'язнення дітей віком від 10 років.

Закон отримав негативну реакцію з боку правозахисних організацій, юристів, експертів, а також державного уповноваженого з прав людини. Він буде переданий парламентському комітету протягом восьми днів, а потім повернеться до парламенту в грудні для остаточного голосування.

Нагадаємо, що раніше у місті Свалява Закарпатської області працівники ліцею почубилися з батьками учнів. Конфлікт розпочався через учнів: один образив дівчат, а інший за них заступився. Потім до сварки долучилися батьки та вчителі.