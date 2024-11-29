Австралія ввела повну заборону на соцмережі для дітей молодше 16 років: що стало причиною

За порушення закону технологічні гіганти можуть бути оштрафовані на 49,5 млн австралійських доларів. Заборона набуде чинності через рік.

У четвер, 28 листопада, уряд Австралії схвалив заборону на використання соціальних мереж дітьми, молодшими за 16 років, встановивши одне з найжорсткіших правил щодо технологічних компаній. Закон забороняє неповнолітнім користуватися Instagram, Facebook, TikTok і Х, пише Reuters.

Закон, як передбачається, змусить соціальні мережі зробити розумні кроки для забезпечення захисту перевірки віку, випробування яких почнуться вже в січні 2025-го. За систематичні порушення компанії можуть бути оштрафовані до 49,5 млн австралійських доларів ($32 млн), а сама заборона набуде чинності через рік.

Позиція соцмереж

Представник Meta заявив, що власник Facebook поважає австралійське законодавство, але занепокоєний поспішно ухваленим законом, під час ухвалення якого не було приділено належної уваги голосам молодих людей. Snapchat також повідомив, що компанія дотримуватиметься законів, пообіцявши допомогти розробити підхід, який поєднуватиме конфіденційність, безпеку та практичність.

Перед ухваленням закону компанія Google стверджувала, що його ухвалення слід відкласти, TikTok заявив, що законопроєкт потребує додаткових консультацій, а Twitter/X заявив, що закон може завдати шкоди правам дітей.

У чому причина заборони

Уперше про заборону було оголошено під час парламентського розслідування щодо соціальних мереж, у якому взяли участь батьки дітей, які постраждали внаслідок кібербулінгу. Близько 77% австралійців упевнені, що діти до 16 років занадто малі, щоб орієнтуватися в цифровому світі, а противники заборони вважають, що це позбавляє дітей права голосу.

Самі підлітки зазначають, що закон може позбавити їх найважливіших соціальних і сімейних зв'язків.

Школярка із Сіднея Ені Лем, якій нещодавно виповнилося 16 років, заявила, що соціальні мережі справді сприяють виникненню проблем зі сприйняттям свого тіла та кібербулінгу, але повна заборона може змусити молодих людей перейти в менш помітні та більш небезпечні розділи інтернету.

"Це лише створить покоління молодих людей, які будуть більш технологічно грамотними, щоб обійти ці стіни", — сказала вона.

Нагадаємо, зараз в Австралії розглядають новий закон, який дозволяє засудити до довічного терміну навіть дітей 10-річного віку.

Також Фокус писав, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США пошуковий запит "переїзд до Австралії" зріс на 820%.