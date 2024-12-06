Чи повинні батьки допомагати дітям з домашнім завдання: фахівці відповіли

Науковці відзначають, що батьківська допомога дуже підійде під час письма та читання, однак буде заважати дітям при виконанні завдань з математики та природознавчих дисциплін.

Фахівці переконані, що допомога батьків для своїх дітей під час їхнього виконання домашнього завдання має свої переваги та недоліки. Про це йдеться в дослідженні британських вчених Teaching and Learning Toolkit.

Вчені відзначили, що залучення батьків до навчального процесу еквівалентна приблизно чотирьом додатковим місяцям навчання. Більшу користь це приносить учням з низькою шкільною успішністю.

Науковці додають, що допомога батьків буде більше корисною для опанування письма та читання, аніж при вивченні математики. Також допомога батьків буде доцільною, якщо дитина з низки причин пропустила заняття і намагається надолужити відповідні знання.

Водночас науковці наголошують, що залучення батьків має негативні наслідки. Постійні допомоги батьків збільшують ризик розривів у отриманні знань та отриманні оцінок. Школярі, які постануть перед труднощами з навчанням, можуть частіше просити батьків про допомогу з домашнім завданням, але батьки не завжди знайомі з найефективнішими навчальними методами.

Тому фахівці переконані, що вчителі мають активніше розуміти, чи відбувається допомога для дитини під час навчання. Адже самонавчання з поясненням від педагогів може бути кориснішим для дитини, ніж просто подарувати відповідний посібник або попросити батьків допомогти.

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