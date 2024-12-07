Платок — это не просто аксессуар, а настоящий модный универсал, который уже несколько сезонов удерживает статус must-have в гардеробе. В 2025 году этот элемент обещает стать еще более популярным благодаря многообразию материалов, цветов и способов завязывания. Стилист и фэшн-блогер Галина Денисюк эксклюзивно для Фокуса рассказала, какие трендовые платки покорят модниц в новом году, как их носить зимой и весной и какие принты и стили станут главными в мире моды.

Платок уже не первый сезон остается must-have аксессуаром в гардеробе модниц. Этот элемент не только украшает, но и символизирует стиль, статус и индивидуальность. Украинский стилист и фэшн блогер Галина Денисюк эксклюзивно для Фокуса рассказала, какие платки будут в тренде 2025 года.

"Одно из преимуществ платка — его универсальность. Вы можете носить его как тюрбан, повязку на голову, украшение для шеи или даже как акцент на сумке. Благодаря различным материалам и техникам завязывания платок легко адаптируется к любому времени года", — рассказала стилист

День платка: советы от стилиста, как создать трендовый образ Фото: Пресслужба

Платки в зимнюю пору

Для прохладных дней, по словам Галины Денисюк, идеально подходят платки из кашемира или шерсти — они добавляют тепла и уюта, оставляя вас стильными. А шелковые и атласные варианты вносят нотки утонченности и грации, подчеркивая ваш образ для особых моментов.

"Платок — это больше, чем просто аксессуар. Это способ самовыражения, возможность рассказать историю вашего стиля и придать ему завершенности. Современная мода лишь подтверждает: платок остается незаменимым элементом, который подчеркивает вашу уникальность", — пояснила эксперт.

День платка: советы от стилиста, как создать трендовый образ Фото: Пресслужба

Какие материалы в тренде 2025 года

По словам стилистки, кашемировые и шерстяные платки останутся популярными в прохладное время года. Их тепловые свойства и элегантный вид продолжат покорять модниц.

Кроме этого, Галина Денисюк добавила, что шелковые и атласные платки станут фаворитами весны и лета 2025, добавляя шарма и легкости образу.

День платка: советы от стилиста, как создать трендовый образ Фото: Пресслужба

Цвета и принты на платках

Галина Денисюк объяснила, что разнообразие цветов и принтов открывает простор для творчества. От классических геометрических узоров до ярких флористических мотивов — платок может стать ключевым элементом как минималистичного, так и экстравагантного образа.

Абстрактные узоры

Стилист добавила, что в 2025 году модными будут платки с нестандартными формами и мазками, напоминающие современное искусство.

Флористика с 3D-эффектом

Эксперт объяснила, что крупные, объемные цветочные принты придадут образу динамичности и свежести.

Национальные мотивы

Кроме этого, по словам Галины Денисюк, украинские этнические орнаменты будут в центре внимания, как символы культурного возрождения.

День платка: советы от стилиста, как создать трендовый образ Фото: Пресслужба

Способы завязывания

Тюрбаны и хиджабы, стилист объяснила, что это более изящные и сложные способы завязывания, создающие уникальный силуэт.

Стилизация под ретро. Как объяснила Анна Денисюк, завязывание платка как в 50-х или 70-х годах возвращается к модным практикам.

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