Хустка — це не просто аксесуар, а справжній модний універсал, який уже кілька сезонів утримує статус must-have у гардеробі. У 2025 році цей елемент обіцяє стати ще більш популярним завдяки різноманіттю матеріалів, кольорів і способів зав’язування. Стилістка та фешн-блогерка Галина Денисюк ексклюзивно для Фокусу розповіла, які трендові хустки підкорять модниць у новому році, як їх носити взимку й навесні та які принти й стилі стануть головними у світі моди.

Хустка вже не перший сезон залишається must-have аксесуаром у гардеробі модниць. Цей елемент не лише прикрашає, а й символізує стиль, статус та індивідуальність. Українська стилістка та фешн блогер Галина Денисюк ексклюзивно для Фокусу розповіла, які хустки будуть у тренді 2025 року.

"Одна з переваг хустки — її універсальність. Ви можете носити її як тюрбан, пов’язку на голову, прикрасу для шиї або навіть як акцент на сумці. Завдяки різним матеріалам та технікам зав’язування хустка легко адаптується до будь-якої пори року", — розповіла стилістка

День хустки: поради від стиліста, як створити трендовий образ Фото: Пресслужба

Хустки у зимку

Для прохолодних днів, за словами Галини Денисюк, ідеально підходять хустки з кашеміру або вовни — вони додають тепла та затишку, залишаючи вас стильними. А шовкові та атласні варіанти вносять нотки витонченості й грації, підкреслюючи ваш образ для особливих моментів.

"Хустка — це більше, ніж просто аксесуар. Це спосіб самовираження, можливість розповісти історію вашого стилю та надати йому завершеності. Сучасна мода лише підтверджує: хустка залишається незамінним елементом, який підкреслює вашу унікальність", — пояснила експертка.

День хустки: поради від стиліста, як створити трендовий образ Фото: Пресслужба

Які матеріали у тренді 2025 року

За словами стилістки, кашемірові та вовняні хустки залишаться популярними в прохолодну пору року. Їхні теплові властивості та елегантний вигляд продовжать підкорювати модниць.

Крім цього, Галина Денисюк додала, що шовкові та атласні хустки стануть фаворитами весни й літа 2025, додаючи шарму й легкості образу.

День хустки: поради від стиліста, як створити трендовий образ Фото: Пресслужба

Кольори та принту на хустках

Галина Денисюк пояснила, що різноманітність кольорів та принтів відкриває простір для творчості. Від класичних геометричних візерунків до яскравих флористичних мотивів — хустка може стати ключовим елементом як мінімалістичного, так і екстравагантного образу.

Абстрактні візерунки

Стилістка додала, що у 2025 році модними будуть хустки з нестандартними формами та мазками, що нагадують сучасне мистецтво.

Флористика з 3D-ефектом

Експертка пояснила, що великі, об’ємні квіткові принти додадуть образу динамічності та свіжості.

Національні мотиви

Крім цього, за словами Галини Денисюк, українські етнічні орнаменти будуть у центрі уваги, як символи культурного відродження.

День хустки: поради від стиліста, як створити трендовий образ Фото: Пресслужба

Способи зав’язування

Тюрбани та хіджаби, стилістка пояснила, що це більш витончені й складні способи зав’язування, що створюють унікальний силует.

Стилізація під ретро. Як пояснила Ганна Денисюк, зав’язування хустки як у 50-х або 70-х роках повертається до модних практик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Pantone назвав головний колір 2025 року — як додати Mocha Mousse у гардероб.

Крім цього, Фокус писав, чи можна зустрічати Новий рік Змії 2025 у чорному?