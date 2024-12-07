День платка: стилистка рассказала, как создать модных образов с аксессуаром — фото

День украинского платка — это прекрасная возможность почтить символ нашей культуры, который сохранился сквозь века. Платок не только оберег, но и современный must-have аксессуар. Стилист Алена Сагирова специально для Фокуса рассказала об актуальных трендах: от шелковых платков для элегантности до шерстяных и кожаных вариантов для теплых образов.

Ежегодно 7 декабря мы чествуем украинский платок — символ красоты, мудрости и связи с родной землей. Стилист Алена Сагирова эксклюзивно для Фокуса рассказала о трендах и способах стилизации этого аксессуара в 2023-2025 годах.

"Платок — это не просто кусок ткани. Это целый мир, вышитый цветами, орнаментами и историями, которые передавались из поколения в поколение. В древности этот аксессуар был обязательным в гардеробе каждой женщины: девушки украшали себя белыми или яркими платками, старшие женщины выбирали темные тона, а вдовы покрывали голову черными платками. Материал и качество платка также отражали статус: состоятельные женщины носили дорогие шелковые или шерстяные платки, тогда как простые ткани использовали в бедных семьях. Сегодня платок уверенно возвращается в моду, превращаясь в стильный аксессуар, который может добавить изюминку любому образу. От ежедневных до вечерних луков — платок гармонично вписывается в современный гардероб", — рассказала Алена Сагирова.

Актуальные варианты платков и их стилизацию на зиму

День украинского платка Фото: instagram.com/watchingukraine/

Шелковые платки

По словам стилистки, они всегда остаются актуальными в любое время года, неважно будь то лето или зима. Стилизовать шелковый платок она предлагает, как Кейт Бланшет в новом сериале "Disclaimer" — оверсайз шерстяное пальто и контрастный шелковый платок на шее.

День украинского платка Фото: instagram.com/watchingukraine/

Шерстяные платки

Как пояснила Алена Сагирова, один из самых теплых вариантов на зиму это шерстяные платки.Стилист рекомендует выбирать яркие вариант или же более фактурный. Она добавила, что носить платок нужно свободно, не затягивайте его сильно, чтобы образ казался более расслабленным.

День украинского платка Фото: instagram.com/watchingukraine/

Платок-дутик

Еще один теплый вариант на замину, который заменит капюшон, по словам стилистки станет платок-дутик. Как пояснила эксперт, такие варианты платков можно носить с куртками, но более эффектно будет смотреться с пальто или дубленкой за счет контраста фактур.

День украинского платка Фото: instagram.com/watchingukraine/

Кожаный платок

Кожаный платок еще один трендовый варниант, по словам эксперта, но на первый взгляд менее практичный вариант. Однако как пояснила Алена Сагирова, на самом деле кожаный платок на обратной (внутренней) стороне может быть флисовым или хлопчатобумажным, чтобы было тепло и удобно. В этом сезоне она предлагает выбрать платок в трендовом шоколадном оттенке, бургунди или хаки.

День украинского платка Фото: instagram.com/watchingukraine/

шарф

По словам стилистки, к этому списку трендовых платков можно добавить любимый шарф, который тоже можно актуально закрутить на голове, и бонусом иметь прикрытую также и шею.

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