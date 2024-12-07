День хустки: стилістка розповіла, як створити модних образів з аксесуаром - фото

День української хустки — це чудова нагода вшанувати символ нашої культури, який зберігся крізь століття. Хустка не лише оберіг, але й сучасний must-have аксесуар. Стилістка Альона Сагірова спеціально для Фокусу розповіла про актуальні тренди: від шовкових хусток для елегантності до вовняних і шкіряних варіантів для теплих образів.

Щороку 7 грудня ми вшановуємо українську хустку — символ краси, мудрості та зв’язку з рідною землею. Стилістка Альона Сагірова ексклюзивно для Фокусу розповіла про тренди та способи стилізації цього аксесуара у 2023-2025 роках.

"Хустка — це не просто шматок тканини. Це цілий світ, вишитий кольорами, орнаментами та історіями, що передавалися з покоління в покоління. У давнину цей аксесуар був обов’язковим у гардеробі кожної жінки: дівчата прикрашали себе білими чи яскравими хустками, старші жінки обирали темніші тони, а вдови вкривали голову чорними хустками. Матеріал і якість хустки також відображали статус: заможні жінки носили дорогі шовкові чи вовняні хустки, тоді як простіші тканини використовували в бідніших родинах. Сьогодні хустка впевнено повертається в моду, перетворюючись на стильний аксесуар, який може додати родзинки будь-якому образу. Від щоденних до вечірніх луків — хустка гармонійно вписується в сучасний гардероб", — розповіла Альона Сагірова.

Актуальні варіанти хусток та їх стилізацію на зиму

День української хустки Фото: instagram.com/watchingukraine/

Шовкові хустки

За словами стилістки, вони завжди залишаються актуальними в будь-яку пору року, неважливо чи то літо, чи то зима. Стилізувати шовкову хустку вона пропонує, як Кейт Бланшет в новому серіалі "Disclaimer" — оверсайз вовняне пальто і контрастна шовкова хустка на шиї.

День української хустки Фото: instagram.com/watchingukraine/

Вовняні хустки

Як пояснила Альона Сагірова, один з найтепліших варіантів на зиму це вовняні хустки. Стилістка рекомендує обирати яскраві варіант або ж більш фактурний. Вона додала, що носити хустку потрібно вільно, не затягуйте її сильно, щоб образ видавався більш розслабленим.

День української хустки Фото: instagram.com/watchingukraine/

Хустка-дутик

Ще один теплий варіант на замину, який замінить капюшон, за словами стилістки стане хустка-дутик. Як пояснила експертка, такі варіанти хусток можна носити з куртками, але більш ефектно буде виглядати з пальто або дублянкою за рахунок контрасту фактур.

День української хустки Фото: instagram.com/watchingukraine/

Шкіряна хустка

Шкіряна хустка ще один трендовий варніант, за словами експертки, але на перший погляд менш практичний варіант. Однак як пояснила Альона Сагірова, насправлі шкіряна хустка на зворотній (внутрішній) стороні може бути флісовою або ж бавовняною, щоб було тепло та зручно. Цього сезону вона пропонує обрати хустку в трендовому шоколадному відтінку, бургунді або ж хакі.

День української хустки Фото: instagram.com/watchingukraine/

Шарф

За словами стилістки, до цього списку трендових хусток можна додати улюблений шарф, який теж можна актуально закрутити на голові, і бонусом мати прикриту також і шию.

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