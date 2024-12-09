9 декабря 2024 года: Зачатие Богородицы - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также ссориться.
Что случилось 9 декабря?
Сегодня православная церковь вспоминает Зачатие Пресвятой Богородицы и святую Анну, мать Девы Марии, подарившую миру Иисуса Христа. Анна и Иоаким, родители Девы Марии, долго не могли иметь детей. Они дали обет, что если Господь пошлет им ребенка, то они отдадут его на служение в храм. И вот Гавриил известил Анну и Иоакима о том, что у них родится девочка. Марию, как и обещали, отдали на воспитание в Иерусалимский храм, где она и выросла.
Что нельзя делать 9 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;
- ссориться;
- девушкам исполнять домашнюю работу.
Народные поверья и приметы:
- нет ветра – хорошо уродят садовые фрукты;
- дождь означает, что весной будет дождливой;
- иней на деревьях – в следующем году будет большой урожай;
- ясная погода — к сильным морозам на Новый год.
День ангела празднуют:
Владимир, Анатолий, Василий, Анна.
А также в этот день:
1879 год — Томас Эдисон получает патент на угольный микрофон;
1997 год — совершают первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар".
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