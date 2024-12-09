9 грудня 2024 року: Зачаття Богородиці — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також сваритися.

Що сталося 9 грудня?

Сьогодні православна церква згадує Зачаття Пресвятої Богородиці та святу Анну, матір Діви Марії, яка подарувала світу Ісуса Христа. Анна та Іоаким, батьки Діви Марії, довго не могли мати дітей. Вони дали обітницю, що якщо Господь пошле їм дитину, то вони віддадуть її на служіння в храм. І ось Гавриїл сповістив Анну та Іоакима про те, що в них народиться дівчинка. Марію, як і обіцяли, віддали на виховання в Єрусалимський храм, де вона і виросла.

Що не можна робити 9 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти;

сваритися;

дівчатам виконувати домашню роботу.

Народні повір'я та прикмети:

немає вітру — добре спотворять садові фрукти;

дощ означає, що весна буде дощовою;

іній на деревах — наступного року буде великий урожай;

ясна погода — до сильних морозів на Новий рік.

День ангела святкують:

Володимир, Анатолій, Василь, Анна.

А також цього дня:

1879 рік — Томас Едісон отримує патент на вугільний мікрофон;

1997 рік — здійснюють перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар".

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