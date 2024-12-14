Взять нельзя отказаться: можно ли покупать косметику в секонд-хендах

Есть ряд позиций, которые лучше обходить десятой дорогой, чтобы не заразиться при использовании какими-гибудь инфекциями. Ведь неизвестно, кто пользовался этой косметикой, как и где она хранилась.

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Те, кто часто заглядывает в секонд-хенды или в комиссионные магазины, наверняка обратили внимание на то, что в последнее время на прилавках возросло количество косметики. Это и декоративаня (помады, тени, пудры), и какие-то кремы, парфюм, мыло и прочее. Журнал Elle рассказал, можно ли покупать ее, и на что стоит обращать внимание.

Когда дерматологи или косметологи слышат о том, что люди покупают в секонд-хендах косметику, многие из них испытывают серьезное беспокойство, поскольку такая косметика, чаще всего, кем-то уже использовалась, и на ней могут быть микробы или бактерии.

Однако спрос на такие вещи, бывшие в употреблении, пользуется спросом. По информации Business of Fashion, эта тенденция популярна среди небольшого сегмента очень бережливых миллениалов в Японии. В США есть такие онлайн-сообщества, как Glambot, Poshmark и MUABS, где их участники могут либо продавать, либо покупать ненужные косметические средства за малую часть розничной цены. Конечно, есть определенные условия, и они различаются в зависимости от места. (Например, в Glambot продукт не может быть просроченным, и должно остаться не менее 50% оригинального продукта, в то время как в Poshmark он должен быть абсолютно новым).

Как косметика попадает в секонд-хенд

Часто людям дарят, например, палетку теней для век, которая им не подходит, и они решают отдать ее на продажу в подобные магазины. Бывает, что купленная помада использовалась всего один раз, а затем пылится на полке. В свою очередь покупатель, увидев косметику от знаменитого бренда за гораздо меньшую цену от новой, не может устоять перед соблазном купить ее.

"Секонд-хенд просто означает, что кто-то владел этим до вас. Это не обязательно означает, что это было использовано. И если вы покупаете что-то из вторых рук, что является новым или практически новым за меньшую цену, чем оно могло бы быть, то обе стороны выигрывают. Но вам нужно знать качество продукта, который вы покупаете, и качество источника", — говорит Дорис Дэй, доктор медицины, клинический доцент кафедры дерматологии в Нью-Йоркском университете в Лангоне.

Чем опасна бывшая в употреблении косметика

Когда дело доходит до покупки бывшей в употреблении косметики, всегда лучше перестраховаться — по очевидным причинам. Опасности возникают в виде заражения инфекциями, как бактериальными, так и вирусными, которые могут вызвать фолликулит (инфекцию волосяного фолликула), импетиго (кожную инфекцию) и чрезмерный рост дрожжей (грибковые инфекции). Конъюнктивитом можно заразиться от загрязненных продуктов для глаз, таких как тушь для ресниц, подводка для глаз и накладные ресницы; вирус герпеса с блеска для губ, помады или карандаша для губ (вирус может выживать на сухой неодушевленной поверхности до восьми недель). И самым страшным результатом всего этого является возможность жить с неизлечимой болезнью или постоянными рубцами.

"Когда вы покупаете новый продукт в магазине, вы знаете, что он чистый и незараженный. Но если вы потенциально покупаете его из вторых рук, вы действительно не знаете, что получаете, и, честно говоря, к сожалению, есть много нечестных людей, которые могут попытаться переупаковать продукт и продать его как новый", — говорит Джошуа Цайхнер, доктор медицины, директор косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Опасности возникают в форме заражения инфекциями, как бактериальными, так и вирусными.

Фото: УП

Все зависит от бренда

Несмотря на рекомендации продавцов, которые призваны защищать покупателей и их покупки, все еще нет абсолютной гарантии, что, купив косметику в секонде, вы получите качество. Причин этому несколько: неизвестно, как и где хранилась косметика, как долго ею пользовались, как часто открывали, сколько ей лет, сколько рук ее трогали и чему она подвергалась.

По словам Дэй, продукты, производимые известными брендами, входящими в крупные косметические конгломераты, такие как L’Oreal, Estee Lauder и Procter & Gamble, содержат консерванты для продления срока годности и защиты от бактерий. Но все равно есть вероятность, что они могут быть загрязнены после использования.

"Я больше беспокоюсь о небольших брендах или тех, которые не содержат консервантов, потому что у них больше риск возникновения проблем. Самое простое правило – понюхать ее, и если она пахнет плесенью или не так, как надо, то не используйте ее", – говорит она.

Какую косметику нельзя покупать в секонд-хенде

В свою очередь доктор Цайхнер не одобряет покупку бывших в употреблении продуктов. Тем же, кто решит покупать косметику в секонд-хендах, стоит помнить, что более безопасными продуктами обычно являются пудры или продукты, которые поставляются в тюбике с небольшим отверстием, как у праймеров, или с дозатором, как у жидких тональных основ, потому что это сводит к минимуму потенциальное загрязнение.

Специалисты рекомендуют держаться подальше от открытых банок и кремовых продуктов, туши для ресниц, подводки для глаз и блески для губ, поскольку как только аппликатор загрязняется, весь тюбик становится негодным.

Другие меры предосторожности включают в себя отрезание кончика помады и распыление спирта для дезинфекции пудры.

Ранее Фокус писал, какую электронику не стоит покупать в секонд-хендах, и почему такие магазины – рай для рукодельниц.