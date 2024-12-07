Почему секонд-хенд – рай для рукодельниц и творческих людей: 5 невыдуманных историй
Секонд-хенд – альтернатива магазинам для творчества, если ваше желание творить огромно, но финансовые возможности ограничены.
Секонд-хенд – место, где можно не только купить, например, одежду или обувь, хоть и бывшую в употреблении, гораздо дешевле, чем в обычных магазинах, но и настоящий клондайк для тех, кто занимается рукоделием. Среди моих знакомых очень много тех, кто увлекается шитьем, вязанием, переделками. Поговорив с некоторыми из них, я составила список, что чаще всего ищут в секонд-хендах творческие люди, и для чего. Имена все реальные, но фамилий, по понятным причинам, называть не буду, поскольку суть колонки не в этом.
Валерий и его куклы
Мой хороший приятель Валерий занимается изготовлением авторских кукол. Все начиналось с пары-тройки изделий на пробу, но со временем переросло в серьезное занятие с участием в международных выставках и победах. Его творения отличаются глубоким философским подтекстом, а также детальной проработкой всего: от выражения лица и до последней пуговицы на одежде. В одной из бесед он рассказал, что ткани для кукол покупает исключительно в секонд-хендах и на барахолках. Особенно любит парижские блошиные рынки, где можно найти винтажное кружево. Но вернемся к нашим родным секондам. Чаще всего Валерий ищет вещи из натурального шелка, богато расшитые бисером и люрексом (привет ящикам с индийскими сари и японскими кимоно), а также шелковые мужские галстуки, которые отличаются не только качеством ткани, но и замысловатыми узорами.
Причин, почему он выбирает для творчества ткани именно в секонд-хенде, – две. Первая – цена на качественный натуральный шелк, которая куда ниже, чем в магазинах ткани. Вторая – азарт охотника. Как любой творческий человек, он ищет что-то уникальное и интересное. Поэтому дома у него масса запасов, а в голове – море идей.
Юлия и тильды
Юлия, моя близкая подруга, увлекается тем, что шьет кукол из ткани. Это не только тильды, но и интерьерные куклы, а также одежда для обычных кукол. Для тильд нужны натуральные ткани вроде льна или хлопка, и цена в магазинах рукоделия на них "кусается". Отрезок ткани размерами 40х50 см стоит от 100 грн, и это – еще самая низкая цена. Поэтому Юлия нашла для себя выход в секонд-хендах. Она покупает обрезки ткани, простыни и пододеяльники бежевых и кремовых цветов для туловищ, а для одежды тильд – детские платья. По ее словам, они из натуральных материалов и, что не менее важно, как правило, рисунок на ткани мелкий, что идеально подходит для ее целей.
Среди других находок Юлии – кружева, пайетки, пуговицы, наборы из сломанной бижутерии, которые зачастую продаются, собранные по сусекам, в одном пакете и используются девушкой для декора игрушек, и многое-многое другое.
Ирина и секреты ее уютного дома
Ирина, с которой мы вместе учились в университете, в последние годы с головой ушла в обустройство дачи. Она купила ее в центральном регионе еще за полгода до войны в качестве места отдыха, но в силу всем понятных причин дача стала ее основным домом после потери жилья в прифронтовой зоне. Поскольку в последнее время с деньгами не очень, а превратить свой уголок в дом мечты ей по-прежнему хочется, она открыла для себя секонд-хенды. Благо, ее дом находится не так далеко от областного центра, и периодически Ирина выезжает на "охоту". Именно там она приобрела большинство текстиля для дома, начиная от покрывал и скатертей и заканчивая шторами и тюлем, а также нашла немало обрезков плотной ткани, которую использовала для перетяжки старых стульев и даже кресла. Начальные навыки шитья и мастер-классы на YouTube стали для нее в этом деле большим подспорьем, и теперь она даже потихоньку продает сумки из кусков ткани, кухонные прихватки и покрывала в технике пэчворк в соцсети.
Валентина Петровна и носки для ВСУ
Валентина Петровна – моя соседка, которая не мыслит своей жизни без спиц и клубка ниток. После того как она ушла на пенсию, времени для вязания у нее появилось много, а вот денег на нитки – нет. Когда недалеко от нашего района открылся секонд-хенд, женщина буквально ожила. Там она покупает вязаные вещи, которые после стирки распускает и перевязывает в носки для военных, шапки и варежки для ВПЛ, модные хотелки для своей внучки-младшеклассницы. По ее словам, часто ей удается отхватить целые мотки ниток с этикетками, которые все равно обходятся дешевле, чем в специализированных магазинах.
И напоследок – немного не о рукоделии
Марина, оказавшись в декрете, начала ходить в секонд-хенды за вещами для сына, который рос не по дням, а по часам. Но спустя пару лет эти походы закончились тем, что молодая мама не только приодела малыша в качественные и неубиваемые вещи, но и придумала подработку. Она начала скупать вещи категории люкс или очень хорошего качества и после обработки формировать из них образы, которые со свистом улетают с ее страницы в соцсети. При этом Марина изначально предупреждает подписчиков, "откуда дровишки", но это не их останавливает. Более того, теперь она предлагает услуги стилиста и консультанта по покупкам в секонд-хендах. Благо, за несколько лет декрета она изучила их очень хорошо. Вы, наверное, удивитесь, но клиентов у нее более чем достаточно. Причем есть среди них и далеко не бедные.
При желании каждый может найти для себя в подобных магазинах что-то для души. Благо, сейчас все меньше людей считают секонд-хенды, барахолки и комиссионки чем-то постыдным. Более того, осознанное потребление вещей, а также попытки дать старым вещам новую жизнь – тренд современного мира.