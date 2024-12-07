Почему секонд-хенд – рай для рукодельниц и творческих людей: 5 невыдуманных историй

Секонд-хенд – место, где можно не только купить, например, одежду или обувь, хоть и бывшую в употреблении, гораздо дешевле, чем в обычных магазинах, но и настоящий клондайк для тех, кто занимается рукоделием. Среди моих знакомых очень много тех, кто увлекается шитьем, вязанием, переделками. Поговорив с некоторыми из них, я составила список, что чаще всего ищут в секонд-хендах творческие люди, и для чего. Имена все реальные, но фамилий, по понятным причинам, называть не буду, поскольку суть колонки не в этом.

Валерий и его куклы

Мой хороший приятель Валерий занимается изготовлением авторских кукол. Все начиналось с пары-тройки изделий на пробу, но со временем переросло в серьезное занятие с участием в международных выставках и победах. Его творения отличаются глубоким философским подтекстом, а также детальной проработкой всего: от выражения лица и до последней пуговицы на одежде. В одной из бесед он рассказал, что ткани для кукол покупает исключительно в секонд-хендах и на барахолках. Особенно любит парижские блошиные рынки, где можно найти винтажное кружево. Но вернемся к нашим родным секондам. Чаще всего Валерий ищет вещи из натурального шелка, богато расшитые бисером и люрексом (привет ящикам с индийскими сари и японскими кимоно), а также шелковые мужские галстуки, которые отличаются не только качеством ткани, но и замысловатыми узорами.

Свои куклы Валерий представляет на мировых выставках Фото: valeriy.bondarenko

Причин, почему он выбирает для творчества ткани именно в секонд-хенде, – две. Первая – цена на качественный натуральный шелк, которая куда ниже, чем в магазинах ткани. Вторая – азарт охотника. Как любой творческий человек, он ищет что-то уникальное и интересное. Поэтому дома у него масса запасов, а в голове – море идей.

Юлия и тильды

Юлия, моя близкая подруга, увлекается тем, что шьет кукол из ткани. Это не только тильды, но и интерьерные куклы, а также одежда для обычных кукол. Для тильд нужны натуральные ткани вроде льна или хлопка, и цена в магазинах рукоделия на них "кусается". Отрезок ткани размерами 40х50 см стоит от 100 грн, и это – еще самая низкая цена. Поэтому Юлия нашла для себя выход в секонд-хендах. Она покупает обрезки ткани, простыни и пододеяльники бежевых и кремовых цветов для туловищ, а для одежды тильд – детские платья. По ее словам, они из натуральных материалов и, что не менее важно, как правило, рисунок на ткани мелкий, что идеально подходит для ее целей.

Одна из кукол Юлии, сшитая полностью из ткани, купленной в секонд-хенде Фото: Фото автора

Среди других находок Юлии – кружева, пайетки, пуговицы, наборы из сломанной бижутерии, которые зачастую продаются, собранные по сусекам, в одном пакете и используются девушкой для декора игрушек, и многое-многое другое.

Ирина и секреты ее уютного дома

Ирина, с которой мы вместе учились в университете, в последние годы с головой ушла в обустройство дачи. Она купила ее в центральном регионе еще за полгода до войны в качестве места отдыха, но в силу всем понятных причин дача стала ее основным домом после потери жилья в прифронтовой зоне. Поскольку в последнее время с деньгами не очень, а превратить свой уголок в дом мечты ей по-прежнему хочется, она открыла для себя секонд-хенды. Благо, ее дом находится не так далеко от областного центра, и периодически Ирина выезжает на "охоту". Именно там она приобрела большинство текстиля для дома, начиная от покрывал и скатертей и заканчивая шторами и тюлем, а также нашла немало обрезков плотной ткани, которую использовала для перетяжки старых стульев и даже кресла. Начальные навыки шитья и мастер-классы на YouTube стали для нее в этом деле большим подспорьем, и теперь она даже потихоньку продает сумки из кусков ткани, кухонные прихватки и покрывала в технике пэчворк в соцсети.

В секонд-хендах можно найти не только ткань для перетяжки мебели, но и саму мебель Фото: fxquadro/freepik

Валентина Петровна и носки для ВСУ

Валентина Петровна – моя соседка, которая не мыслит своей жизни без спиц и клубка ниток. После того как она ушла на пенсию, времени для вязания у нее появилось много, а вот денег на нитки – нет. Когда недалеко от нашего района открылся секонд-хенд, женщина буквально ожила. Там она покупает вязаные вещи, которые после стирки распускает и перевязывает в носки для военных, шапки и варежки для ВПЛ, модные хотелки для своей внучки-младшеклассницы. По ее словам, часто ей удается отхватить целые мотки ниток с этикетками, которые все равно обходятся дешевле, чем в специализированных магазинах.

Секонд-хенд – место, где можно найти качественніе нитки для вязания Фото: pvproductions/freepick

И напоследок – немного не о рукоделии

Марина, оказавшись в декрете, начала ходить в секонд-хенды за вещами для сына, который рос не по дням, а по часам. Но спустя пару лет эти походы закончились тем, что молодая мама не только приодела малыша в качественные и неубиваемые вещи, но и придумала подработку. Она начала скупать вещи категории люкс или очень хорошего качества и после обработки формировать из них образы, которые со свистом улетают с ее страницы в соцсети. При этом Марина изначально предупреждает подписчиков, "откуда дровишки", но это не их останавливает. Более того, теперь она предлагает услуги стилиста и консультанта по покупкам в секонд-хендах. Благо, за несколько лет декрета она изучила их очень хорошо. Вы, наверное, удивитесь, но клиентов у нее более чем достаточно. Причем есть среди них и далеко не бедные.

Подборка готовых образов из вещей из секонд-хенда – популярная услуга Фото: Pixels

При желании каждый может найти для себя в подобных магазинах что-то для души. Благо, сейчас все меньше людей считают секонд-хенды, барахолки и комиссионки чем-то постыдным. Более того, осознанное потребление вещей, а также попытки дать старым вещам новую жизнь – тренд современного мира.