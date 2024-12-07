Чому секонд-хенд — рай для рукодільниць і творчих людей: 5 невигаданих історій

Секонд-хенд — місце, де можна не тільки купити, наприклад, одяг чи взуття, хоч і вживане, набагато дешевше, ніж у звичайних магазинах, а й справжній клондайк для тих, хто займається рукоділлям. Серед моїх знайомих дуже багато тих, хто захоплюється шиттям, в'язанням, переробками. Поговоривши з деякими з них, я склала список, що найчастіше шукають у секонд-хендах творчі люди, і для чого. Імена всі реальні, але прізвищ, зі зрозумілих причин, називати не буду, оскільки суть колонки не в цьому.

Валерій і його ляльки

Мій хороший приятель Валерій займається виготовленням авторських ляльок. Все починалося з пари-трійки виробів на пробу, але згодом переросло в серйозне заняття з участю в міжнародних виставках і перемогах. Його творіння вирізняються глибоким філософським підтекстом, а також детальним опрацюванням усього: від виразу обличчя і до останнього ґудзика на одязі. В одній з бесід він розповів, що тканини для ляльок купує виключно в секонд-хендах і на барахолках. Особливо любить паризькі блошині ринки, де можна знайти вінтажне мереживо. Але повернемося до наших рідних секондів. Найчастіше Валерій шукає речі з натурального шовку, багато розшиті бісером і люрексом (привіт ящикам з індійськими сарі та японськими кімоно), а також шовкові чоловічі краватки, які вирізняються не тільки якістю тканини, а й хитромудрими візерунками.

Свої ляльки Валерій представляє на світових виставках Фото: valeriy.bondarenko

Причин, чому він обирає для творчості тканини саме в секонд-хенді, — дві. Перша — ціна на якісний натуральний шовк значно нижча, ніж у магазинах тканини. Друга – азарт мисливця. Як будь-яка творча людина, він шукає щось унікальне і цікаве. Тому вдома у нього маса запасів, а в голові — море ідей.

Юлія і тільди

Юлія, моя близька подруга, захоплюється тим, що шиє ляльок із тканини. Це не тільки тільди, а й інтер'єрні ляльки, а також одяг для звичайних ляльок. Для тільд потрібні натуральні тканини на кшталт льону або бавовни, і ціна в магазинах рукоділля на них "кусається". Відрізок тканини розмірами 40х50 см коштує від 100 грн, і це — ще найнижча ціна. Тому Юлія знайшла для себе вихід у секонд-хендах. Вона купує обрізки тканини, простирадла та підковдри бежевих і кремових кольорів для тулубів, а для одягу тільд — дитячі сукні. За її словами, вони з натуральних матеріалів і, що не менш важливо, як правило, малюнок на тканині дрібний, що ідеально підходить для її цілей.

Одна з ляльок Юлії, зшита повністю з тканини, купленої в секонд-хенді Фото: Фото автора

Серед інших знахідок Юлії — мережива, лелітки, ґудзики, набори зі зламаної біжутерії, які часто продають, зібрані по засіках, в одному пакеті та використовують дівчиною для декору іграшок, і багато-багато іншого.

Ірина та секрети її затишного будинку

Ірина, з якою ми разом навчалися в університеті, останніми роками з головою поринула в облаштування дачі. Вона купила її в центральному регіоні ще за пів року до війни як місце відпочинку, але з усім зрозумілих причин дача стала її основною домівкою після втрати житла в прифронтовій зоні. Оскільки останнім часом із грошима не дуже, а перетворити свій куточок на будинок мрії їй, як і раніше, хочеться, вона відкрила для себе секонд-хенди. Благо, її оселя розташована не так далеко від обласного центру, і періодично Ірина виїжджає на "полювання". Саме там вона придбала більшість текстилю для дому, починаючи від покривал і скатертин і закінчуючи шторами та тюлем, а також знайшла чимало обрізків щільної тканини, яку використовувала для перетяжки старих стільців і навіть крісла. Початкові навички шиття та майстер-класи на YouTube стали для неї в цій справі великою підмогою, і тепер вона навіть потихеньку продає сумки зі шматків тканини, кухонні прихватки та покривала в техніці печворк у соцмережі.

У секонд-хендах можна знайти не тільки тканину для перетяжки меблів, а й самі меблі Фото: fxquadro/freepik

Валентина Петрівна і шкарпетки для ЗСУ

Валентина Петрівна — моя сусідка, яка не уявляє свого життя без спиць і клубка ниток. Після того як вона пішла на пенсію, часу для в'язання в неї з'явилося багато, а ось грошей на нитки — немає. Коли недалеко від нашого району відкрився секонд-хенд, жінка буквально ожила. Там вона купує в'язані речі, які після прання розпускає і перев'язує на шкарпетки для військових, шапки і рукавиці для ВПО, модні забаганки для своєї онуки-молодшокласниці. За її словами, часто їй вдається відхопити цілі мотки ниток з етикетками, які все одно обходяться дешевше, ніж у спеціалізованих магазинах.

Секонд-хенд — місце, де можна знайти якісні нитки для в'язання Фото: pvproductions/freepick

І наостанок — трохи не про рукоділля

Марина, опинившись у декреті, почала ходити в секонд-хенди по речі для сина, який ріс не по днях, а по годинах. Але за кілька років ці походи закінчилися тим, що молода мама не тільки вбрала малюка в якісні речі, а й придумала підробіток. Вона почала скуповувати речі категорії люкс або дуже хорошої якості і після обробки формувати з них образи, які зі свистом відлітають з її сторінки в соцмережі. При цьому Марина спочатку попереджає передплатників, "звідки дровишки", але це не їх зупиняє. Ба більше, тепер вона пропонує послуги стилістки і консультантки з покупок у секонд-хендах. Благо, за кілька років декрету вона вивчила їх дуже добре. Ви, напевно, здивуєтеся, але клієнтів у неї більш ніж достатньо. Причому є серед них і далеко не бідні.

Підбірка готових образів із речей із секонд-хенду — популярна послуга Фото: Pixels

За бажання кожен може знайти для себе в подібних магазинах щось для душі. На щастя, зараз все менше людей вважають секонд-хенди, барахолки та комісійки чимось ганебним. Ба більше, усвідомлене споживання речей, а також спроби дати старим речам нове життя — тренд сучасного світу.