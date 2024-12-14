Взяти не можна відмовитися: чи можна купувати косметику в секонд-хендах

Є низка позицій, які краще обходити десятою дорогою, щоб не заразитися під час використання якимись інфекціями. Адже невідомо, хто користувався цією косметикою, як і де вона зберігалася.

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Ті, хто часто заглядає в секонд-хенди або в комісійні магазини, напевно звернули увагу на те, що останнім часом на прилавках зросла кількість косметики. Це і декоративаня (помади, тіні, пудри), і якісь креми, парфуми, мило тощо. Журнал Elle розповів, чи можна купувати її, і на що варто звертати увагу.

Коли дерматологи або косметологи чують про те, що люди купують у секонд-хендах косметику, багато хто з них відчуває серйозне занепокоєння, оскільки таку косметику, найчастіше, хтось уже використовував, і на ній можуть бути мікроби або бактерії.

Однак попит на такі речі, що були у вжитку, користується попитом. За інформацією Business of Fashion, ця тенденція популярна серед невеликого сегмента дуже ощадливих міленіалів у Японії. У США є такі онлайн-спільноти, як Glambot, Poshmark і MUABS, де їхні учасники можуть або продавати, або купувати непотрібні косметичні засоби за малу частину роздрібної ціни. Звісно, є певні умови, і вони різняться залежно від місця. (Наприклад, у Glambot продукт не може бути простроченим, і повинно залишитися щонайменше 50% оригінального продукту, в той час як у Poshmark він має бути абсолютно новим).

Як косметика потрапляє в секонд-хенд

Часто людям дарують, наприклад, палетку тіней для повік, яка їм не підходить, і вони вирішують віддати її на продаж у подібні магазини. Буває, що куплена помада використовувалася всього один раз, а потім припадає пилом на полиці. Зі свого боку покупець, побачивши косметику від знаменитого бренду за набагато меншу ціну від нової, не може встояти перед спокусою купити її.

"Секонд-хенд просто означає, що хтось володів цим до вас. Це не обов'язково означає, що це було використано. І якщо ви купуєте щось із других рук, що є новим або практично новим за меншу ціну, ніж воно могло б бути, то обидві сторони виграють. Але вам потрібно знати якість продукту, який ви купуєте, і якість джерела", — каже Доріс Дей, докторка медицини, клінічна доцентка кафедри дерматології в Нью-Йоркському університеті в Лангоні.

Чим небезпечна вживана косметика

Коли справа доходить до купівлі вживаної косметики, завжди краще перестрахуватися — з очевидних причин. Небезпеки виникають у вигляді зараження інфекціями, як бактеріальними, так і вірусними, що можуть спричинити фолікуліт (інфекцію волосяного фолікула), імпетиго (шкірну інфекцію) і надмірний ріст дріжджів (грибкові інфекції). Кон'юнктивітом можна заразитися від забруднених продуктів для очей, як-от туш для вій, підводка для очей і накладні вії; вірусом герпесу — з блиску для губ, помади або олівця для губ (вірус може виживати на сухій неживій поверхні до восьми тижнів). І найстрашнішим результатом усього цього є можливість жити з невиліковною хворобою або постійними рубцями.

"Коли ви купуєте новий продукт у магазині, ви знаєте, що він чистий і незаражений. Але якщо ви потенційно купуєте його з других рук, ви справді не знаєте, що отримуєте, і, чесно кажучи, на жаль, є багато нечесних людей, які можуть спробувати перепакувати продукт і продати його як новий", — каже Джошуа Цайхнер, доктор медицини, директор косметичних і клінічних досліджень у сфері дерматології в лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку.

Небезпеки виникають у формі зараження інфекціями, як бактеріальними, так і вірусними.

Фото: УП

Усе залежить від бренду

Незважаючи на рекомендації продавців, які покликані захищати покупців та їхні покупки, все ще немає абсолютної гарантії, що, купивши косметику в секонді, ви отримаєте якість. Причин цьому кілька: невідомо, як і де зберігалася косметика, як довго нею користувалися, як часто відкривали, скільки їй років, скільки рук її торкалися і чого вона зазнавала.

За словами Дей, продукти, вироблені відомими брендами, що входять до великих косметичних конгломератів, як-от L'Oreal, Estee Lauder і Procter & Gamble, містять консерванти для подовження терміну придатності та захисту від бактерій. Але все одно є ймовірність, що вони можуть бути забруднені після використання.

"Я більше турбуюся про невеликі бренди або ті, які не містять консервантів, бо в них більший ризик виникнення проблем. Найпростіше правило — понюхати її, і якщо вона пахне пліснявою або не так, як треба, то не використовуйте її", — каже вона.

Яку косметику не можна купувати в секонд-хенді

Зі свого боку доктор Цайхнер не схвалює купівлю вживаних продуктів. Тим же, хто вирішить купувати косметику в секонд-хендах, варто пам'ятати, що безпечнішими продуктами зазвичай є пудри або продукти, які постачаються в тюбику з невеликим отвором, як у праймерів, або з дозатором, як у рідких тональних основ, тому що це зводить до мінімуму потенційне забруднення.

Фахівці рекомендують триматися подалі від відкритих банок і кремових продуктів, туші для вій, підводки для очей і блисків для губ, оскільки щойно аплікатор забруднюється, весь тюбик стає непридатним.

Інші запобіжні заходи включають відрізання кінчика помади і розпилення спирту для дезінфекції пудри.

Раніше Фокус писав, яку електроніку не варто купувати в секонд-хендах, і чому такі магазини — рай для рукодільниць.