14 декабря 2024 года: мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также гулять после заката.

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Что случилось 14 декабря?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Они обитали в Египте и стали жертвами из-за своей веры в период правления императора Диоклетиана. В то время христиан подвергали массовым гонениям. Аполлоний, занимавшийся чтением священных текстов, длительное время скрывался. Из-за страха перед пытками он решил заплатить язычнику Филимону, чтобы тот притворился Аполлонием и принес жертвы идолам. Но на Филимона взошло озарение Божье и он уверовал во Христа.

Что нельзя делать 14 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

гулять после заката;

братья в руки веник.

Народные поверья и приметы:

тепло — лето тоже будет теплым;

ветер дует в одну сторону, но облака плывут в другую — к пасмурной и снежной погоде;

переменчивая погода — ждите оттепели;

ночью иней — к снегопаду днем.

День ангела празднуют:

Аполлон, Зосима, Илларион, Ипатий, Левко, Леонид и Филимон.

Родились 14 декабря:

1503 год — Нострадамус (Мишель де Нотрдам; ум. 1566), французский врач, алхимик, поэт, астролог и предсказатель;

1946 год — Джейн Биркин (ум. 2023), англо-французская актриса театра и кино, певица.

А также в этот день:

1901 год — в Лондоне проводят первый турнир по настольному теннису;

1911 год — человек впервые покоряет Южный полюс.

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